Yo sí me quedaba a Parejo

Les voy a ser sincero. Hablar de Parejo es hablar de un tipo que nos ha hecho disfrutar mucho del fútbol en Mestalla y fuera de Mestalla. Es un jugador entrado en años, con un futuro complicado po su parte y con una intención por su parte clara y contundente. Parejo quiere quedarse en el Valencia CF y cumplir los años que le quedan de contrato y yo, sinceramente, me dejo convencer por Parejo. En el fondo es un tipo que lo ha dado todo por este equipo y que en estos instantes donde la puerta de su salida comienza a abrirse entiendo que lo justo es corresponderle con firmeza y con criterio.



No está claro

Les voy a ser sincero. Pienso en Parejo, observo todo lo que acontece en torno a Parejo, leo a Pascu Calabuig dando cuenta de la respuesta del nuevo entrenador sobre el futuro de Parejo y en todo ello no veo una complicidad firma por parte del Valencia. Si se que el club se lo quiere quitar de encima, pero nadie da una respuesta contundente al respecto. Desconozco si lo que está pasando es que el club espera una oferta sobre el capitán que no se produce y también veo que estamos hablando de un futbolista con bastantes años a sus espaldas.



El buen Parejo

Es cierto que esta no ha sido la mejor temporada de Dani Parejo. Ha jugado como cansado y demasiado seguro de sus cualidades, tan seguro que en más de una ocasión a puesto en aprietos y su débil línea defensiva. Ahora bien, Parejo es necesario juzgarlo en su totalidad y no por los últimos partidos. Y esa totalidad es elocuente y fulminante. Parejo empezó en el Valencia que le daba casi vergüenza saltar a Mestalla y al final era el hombre que sí daba instrucciones a sus compañeros para afrontar un partido.



Hablar de él es difícil

No se si estoy metiendo la pata hablando del futuro de Parejo cuando es posible que ya esté todo decidido. Ahora bien, soy sincero y mi sinceridad me obliga a decir que yo sí que me lo quedaba. Me quedaba a un Parejo sin los galones del último Parejo -el club debe evolucionar de una vez y por ahí interesa otro tipo de fútbol- pero evolucionar no significa quitarte de encima a un futbolista que te lo ha dado todo. Insisto, yo me lo quedaba... pero quizá con otra trascendencia.



