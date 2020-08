Menos ventas y despidos y más fichajes

Un día triste, uno más en estos tiempos del Valencia CF en el que solo se habla de salidas de futbolistas y en el que deja el club un emblema como Francisco Camarasa. Deja la empresa, que no el Valencia CF, en el que ha estado y estará siempre. Pues en un día como este les voy a hablar de algo tan viejo como el mismo fútbol, pero es algo que siempre ha funcionado y que seguramente les vendrá saber a los señores de Meriton, ahora que da la impresión de que nuestro máximo accionista de Singapur está jugando otra partida de cartas. Parejo, Coquelin, Rodrigo... La máquina de ir ofertando por el mercado del fútbol a futbolistas ya cuajados se ha puesto en marcha a lo bestia, pero lo que yo encuentro que es un error inmenso es no poner en la otra bandeja de la balanza algún nombre que haga sonreir al aficionado del Valencia CF, el que a mí me importa de verdad.



Cosas del pasado

He visto en twitter una foto de Arturo Tuzón, don Arturo, pido perdón a quién la puso por no nombrarlo -ya no me acuerdo- y se me ha ido la cabeza a esos días en que yo trabajaba con don Arturo, algo que fue un auténtico lujazo para mí. Entonces recuerdo que tratábamos de programar el mercado de verano para conseguir que el personal siguiera siempre enganchado con su equipo. Y miren, justo antes de sacar los pases de la temporada a la venta, siempre anunciábamos el nombre de algún fichaje estimulante para que el personal se ilusionara y acudiera de nuevo a las taquillas a por su abono, porque entonces era en las taquillas del viejo Mestalla.



Esa vieja táctica

Y esa vieja forma de hacer las cosas sí funcionaba y era como un reclamo para todo el personal que se ponía de los nervios y renovaba su pase solo con oír el nombre de algún fichaje de renombre. Pues bien, ahora ya no estamos con Arturo Tuzón, sino que tenemos a Meriton, que desde luego no es lo mismo. Lim compró para hacer un gran equipo y fichar estrellas pero apenas se escucha en las últimas semanas el nombre de algún jugador interesante que ponga las pilas a la afición pensando en la próxima temporada tras el fracaso rotundo de la recientemente acabada. Será porque no hay posibilidad de vender abonos...



Un mensaje claro

A mi amigo Peter Lim -eso de amigo es un eufemismo sin pies ni cabeza como ustedes ya saben de sobra- le diría que se ponga las pilas y que provoque que el personal, aburrido y un poco hasta las narices de todo y de él en particular, se vuelva a implicar con su equipo, que es el Valencia CF, que siempre será el Valencia CF, pero que no puede estar conducido con la mediocridad actual que demuestra el personal made in Singapur. El fútbol es pasión, emoción, nervios, ilusión--- y todo eso de momento está ausente del plan del Valencia. Vendemos a Parejo, Coquelin, Rodrigo--- ¿y a quién traemos?



