Esto no hay quien lo entienda

Vale, sí, es un apunte que me hacen muchos y estoy de acuerdo. Cuando digo Valencia CF en realidad debería decir Meriton, que como bien nos recuerda la hija del señor Peter Lim, es al cien por cien la propietaria del Valencia CF. Serán los dueños de nuestro equipo, o de la sociedad, ahora bien, con mi corazón desde luego que no cuenten. Los valencianistas parece que no existen para ellos y estamos asistiendo a una serie de despidos masivos que huelen a revancha de algún mal rollo pasado, pero que en nada nos conducen a creer y a apostar en este Valencia CF que todos llevamos en el corazón...Aunque ese corazón no pasa ni de lejos por Singapur y alrededores.



Pocas alegrías

El Valencia CF es un foco de malos rollos francamente impresionante y eso se debe a una conducción casi temeraria por parte de los propietarios de las acciones. Meriton, digo de Peter Lim, ha sentado sus reales por Mestalla y realmente hace lo que le da la gana y cuando le da la gana. Y si no estás de acuerdo conmigo te vuelvo a conducir a las palabras de la hija del dueño, indignada ella porque la gente proteste cuando ellos, según su punto de vista, son los únicos dueños de este Valencia y pueden hacer lo que quieran.



Marchas tristes

Los despidos en el Valencia ya son casi habituales en el día a día. Despiden a todo el mundo -a Camarasa hace tan sólo un par de días y al doctor Antonio Giner, entre otros- y aquí no pasa nada. Nunca pasa nada. El club se ha convertido en una especie de juguete roto para hacer negocios y no respetar lo más mínimo lo que piensa el resto del valencianismo. Usted o yo, o cualquiera, poco tenemos que ver ya en esta historia. Aunque hay miles y miles de accionistas más, nuestro Valencia pertenece al señor de Singapur y en ese terreno no puede entrar nadie.



Futuro inmediato

No quiero ser un aguafiestas ni les quiero arruinar estos primeros días de agosto, cuando mucha gente ya disfruta de unos días de vacaciones y de paso desconecta de tanto disparate. Ahora bien, pienso en este Valencia, pienso en el Valencia CF que tiene que venir en teoría, y les aseguro que todo lo que me pasa por la cabeza da bastante pánico. Este club es una pena y esa pena la compartimos todos los que queremos y respetamos al murciélago del escudo. El no saber qué va a pasar nos pone a todos de los nervios. Y pensar, como me está pasando a mi, que el futuro tiene tan mala pinta y va a ser tan complicado nos sume a todos en la tristeza. Y el fútbol es para todo lo contrario, para disfrutar y emocionarse.



