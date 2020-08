Me gusta ver al valencianismo unido

El ridículo del Valencia CF en estos momentos comienza a ser del todo de mal gusto. Bueno, perdón, el ridículo no es en realidad del Valencia CF sino en concreto de Meriton y su jefe de filas, que no es otro que Peter Lim. La labor que aquí en Valencia está realizando Anil Murthy, con esa especie de purga con los futbolistas más importantes del equipo, ha conseguido despertar a una afición que parecía dormida y especialmente por medio de las redes sociales se puede apreciar ese brutal descontento con una gestión nefasta de la propiedad, que por añadidura salpica también a la imagen de un Valencia CF más herido que nunca.

Lo que toca

Hoy está convocada en Mestalla una concentración -vital lo de la mascarilla, señores- a la que seguramente asistirán muchos valencianistas descontentos y de alguna forma mi corazón estará con ellos, ya que mis piernas -algo heridas hoy por hoy- no me permiten salir de casa en estos momentos. De verdad que lo lamento un disparate. La protesta es contra los responsables de Meriton por su forma de llevar el Valencia CF, por los continuos bandazos en la gestión que están llevando a la sociedad a una situación que se antoja muy peligrosa. Horrible.

Peligrosa y horrible

Y sí, la situación es peligrosa ya que te quedas sin un grupo de jugadores que tenías en cartel y que eran casi titulares o titulares y los sustituyes por no se sabe todavía qué, medios futbolistas que no da la impresión de que nos vayan a conducir a algún destino del que el valencianismo se puede sentir orgulloso, más bien al contrario. Y es horrible todo lo que está sucediendo también si pensamos en pasado mañana, si pensamos en un Valencia capitaneado por Murthy a las órdenes de Lim y con rebajas a lo bestia, que puede llevar al club de fútbol a una situación dantesca.

Y mi realidad

Y lo cierto es que, repito, me gusta que el valencianismo en general se ponga las pilas y muestre su pesar por todo lo que está sucediendo. La entidad se encuentra en una situación muy peligrosa y si analizamos a fondo el tema resulta casi más preocupante que decirlo públicamente. La gestión de Peter Lim es bochornoso y las protestas del personal las tiene muy bien merecidas. Y yo protesto de corazón también. La situación me gustaría que acabara en un cambio de manos de este Valencia CF en un corto espacio de tiempo, pero en el fondo yo veo complejo que Peter Lim se marche a no ser que sea cobrando una fortuna. Y en Valencia, en estos momentos, no existe nadie que de verdad se lo pueda comprar, al menos con dinero, claro. Veremos qué sucede, la cosa está muy calentita.