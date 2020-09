Los fichajes cuestan pasta

No pienso escribirles un tema triste o que no se pueda llevar a cabo. Pero sí estarán de acuerdo conmigo en que si por un lado haces milagros para pagar la nómina a tus jugadores -con préstamos- eso quiere decir de forma sencilla que es imposible hacerte con los servicios de algún jugador interesante. Sin un euro en el bolsillo, imposible. Y eso significa ahora que se acerca el inicio de la competición que el nuevo entrenador empieza a estar ya un poquito de los nervios y sorprendido por una gestión tan lamentable como la que está ofreciendo este Valencia CF en un verano tan insoportable como el actual.

Hagamos una porra

Ahora el tema es sencillo y tiene una conclusión temerosa para todos los auténticos dueños del corazón blanquinegre, que no son otros que todos esos aficionados que sufren ante la triste imagen que está ofertando su club de toda la vida a pesar de que ese club tiene un presiente al que le importa más bien poco lo que piensen o sientan los aficionados del Valencia de toda la vida. Los nombres de posibles fichajes se suceden y yo desde ya les invito a hacer una porra conmigo. Mi apuesta es clara. Vendrá el más barato, el que no cuesta nada o casi nada y el técnico se tendrá que acostumbrar a lo poco que le ofrezcan.

Motivar al motivador

Tal como están las cosas lo que conviene es hacerse a la idea de que el Valencia CF va a empezar el campeonato -en ese Derbi contra el Levante UD en Mestalla- sin contar apenas con ningún refuerzo. Habrá un paso adelante de la cantera o de futbolistas estilo Racic al que has fichado y no le has hecho ni caso hasta ahora, y precisamente a partir de ahora es cuando de verdad te interesan. Y el objetivo inmediato es claro. Hay que motivar al teórico motivador oficial. Es decir, necesitamos un técnico que sepa dónde está de verdad y siga trabajando para que este equipo salga motivado y no deprimido a los partidos.

Un esfuerzo

Les voy a comentar con sinceridad lo que me pasa. Me encantaría escribir esbozando una sonrisa y lanzando un mensaje positivo a todos los valencianistas a los que considero el alma de este club, pero debo ser franco y les aseguro que me cuesta. Veo más importante en estos momentos apostar públicamente por lo poco que tienes que desesperarte al ver que no llega nadie y si llega jamás será un jugador top de esos que gustan a los aficionados. Yo prometo intentar ser más optimista de cara al futuro y escribir artículos menos agobiantes. Ustedes lo están sufriendo y se lo merecen todo.

