A la afición hay que tenerla contenta

Que el Valencia CF se encuentra en una situación delicada es algo que no podemos ni debemos esconder y en todo caso lo más conveniente en situaciones así en aceptar la realidad y encararla contando con el apoyo del valencianismo, los dueños de corazón del Valencia que parece que están abandonados, una torpeza supina por parte de la gente que anda estos días dominando el club. El tema está complicado, Peter Lim vive muy lejos de todo lo que aquí sucede y los de aquí se empeñan en despreciar a la gente. Me explico.



Tiempos pasados

Pues oigan sí, les recuerdo que no hace demasiados años el Valencia CF bajó a segunda división y Arturo Tuzón fue el hombre que se encargó de reflotar con tino la nave. Lo hizo siempre pensando en los aficionados de la entidad, que entonces todavía no era una SAD, y el asunto le salió de cine. A partir de ese instante el Valencia siempre fue respetado y Arturo logró pasar a la historia de este club como Don Arturo, un tipo serio y recto, pero con una sensibilidad especial para mantener vivo al Valencia CF y darle cariño a esa enorme afición que nunca defrauda.



Tuve la suerte

Debo decir que yo tuve la suerte de vivir esos complicados días formando parte del Valencia, pero sabiendo que el personal, la gente de la calle, era la auténtica dueña de esta entidad. Trabajé codo con codo con Tuzón, fui miembro de la Liga de Fútbol Profesional y comulgué siempre con una afición a la que estimo y de la que destaco su enorme fidelidad a este club, un sentimiento que ha ido pasado de abuelos a padres y de padres a hijos. Sentimentalmente el club pertenece a la gente y lo más inteligente que puede hacer un señor que es propietario de las acciones es fomentar la unión de todos y no las batallas a las que estamos asistiendo últimamente.



El tal Murthy

Y ahora vuelvo al presente y me da rabia observar cómo esta sociedad se va separando a pasos agigantados de sus propios aficionados. Miren, el valencianismo, si se le trata con respeto e información fidedigna, nada de mentiras o trampas, lo tendrán apoyando unánimemente al equipo y al club en todo lo que hagan. Murthy eso no lo entiende, debería reciclarse. Ellos han comprado un club, pero desprecian el sentimiento de los propietarios morales de esta institución y ese es un error gravísimo. El Valencia se tiene que acercar a su gente, tiene la obligación. Y mientras siga en su mala ruta actual seguirán aumentando los problemas. Y creo que Peter Lim aún está a tiempo de cambiar su hoja de ruta, pero respetando al personal, dándole ese cariño que se ha heredado de padres a hijos a lo largo de la historia. Y ese cariño creció cuando el club bajó a Segunda. Ojalá Peter Lim piense en imitar a Tuzón y en actuar con cariño hacia la gente y con normalidad. El cambio, ese cambio, les aseguro que no es difícil.



