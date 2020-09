Más que nunca con el técnico y los jugadores

Que el Valencia CF hace ya mucho tiempo se ha convertido en un club de locos conducidos por unos auténticos indocumentados en esto del fútbol y de la vida es algo que ya no sorprende a nadie. Peter Lim vive desaparecido dando órdenes absurdas desde la distancia y Murthy no para de mentir y dejar en mal lugar el nombre de nuestro club. Es de auténtica vergüenza. Y en medio de todo este triste entramado se encuentran los jugadores y cuerpo técnico. Y a ellos, o mejor dicho por ellos, van dedicadas estas líneas dándoles mi apoyo de forma absolutamente incontestable.



Primero con Gracia

No voy a estar en Mestalla, nadie va a estar en Mestalla, pero ya les aseguro que mi corazón y mis ganas que sentir a este equipo van a estar testimonialmente desde el minuto uno al noventa al lado de la pequeña escuadra que va a presentar Javi Gracia. Ellos se merecen nuestro cariño y nuestro apoyo. Han sido engañados por un presidente de opereta y eso obliga a que sientan con su corazón al valencianismo de verdad, al auténtico, y que sepan que pese a no tener un equipo realmente competitivo el personal siempre está con los suyos en base a cariño y sentimiento.



Va a ser duro

Y miren, me da igual lo que pueda suceder en el duelo de hoy, pero lo que si tengo claro es que este Valencia las va a pasar canutas para mantenerse en esta dura y peligrosa Primera División española. El club no para de hacer el ridículo día tras día, pero detrás de ese ridículo existen unos profesionales de verdad, justitos en cuanto a prestaciones, que se van a dejar la piel en honor de este escudo y a esos debemos apoyarles sin ningún tipo de remordimiento. Si Meriton no entiende eso, nosotros sí sabemos de eso y no tenemos ninguna duda. Con el Valencia, con los jugadores y técnicos, siempre a muerte.



Un respeto al rival

Y, por cierto, curiosamente para esta primera puesta en escena del Valencia entra en Mestalla el otro equipo valenciano que no es otro que el Levante UD y que no es otro que esa escuadra que está haciendo las cosas bien y con cabeza y que merece todos nuestros respetos. Yo ante la escuadra granota, ante la gente que anda detrás del conjunto granota, solo puedo rendir un pequeño homenaje y darles todo mi cariño de forma indisimulada. Hoy quiero que gane el Valencia, pero a partir de hoy mi corazón también estará siempre y sin condiciones al lado de la escuadra del Ciutat. Se lo han ganado a pulso y tiene toda mi admiración y aplauso por ese trabajo bien hecho.



