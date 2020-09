Javi Gracia merece un poco de atención

No es tan complicado el asunto tal y como nos encontramos en estos momentos. El Valencia CF ha comenzado de forma extraordinaria y eso representa que sí, que da la impresión de que tenemos un técnico que sabe perfectamente lo que se lleva entre manos, que ese técnico trabaja bien, habla bien cuando le toca y pide lo justo. Lo injusto en estos momentos sería no darle lo poquito que ha pedido para que no se sienta engañado por Anil Murthy y con toda la razón del mundo.



Un fútbol diferente

Lo primero que debo hacer si soy justo con todo lo que veo en estos instantes es decir claramente -y sé que todavía es pronto- que el fichaje del entrenador del Valencia CF es un fichaje con mayúsculas y que su forma de entender el fútbol y de interpretar lo poquito que tiene para hacerlo bueno bien se merece un reconocimiento de todo aquel que se sienta valencianista. Y de todo aquel que se despertó este lunes con una sonrisa en la cara de esas que son imposibles de olvidar con la victoria en el Derbi.



Sus palabras

Pero debemos estar atentos a las primeras palabras que dijo don Javier Gracia -yo creo que a partir de ahora le voy a poner siempre el DON por delante de su nombre- al acabar el partido frente al Levante UD, son unas palabras sinceras que invitan a pensar que este tipo se merece un poco de cariño por parte de Peter Lim, que ha acertado con su fichaje y que pese a vivir a miles de kilómetros de distancia debería darse cuenta de que esta inversión que tiene en el Valencia incrementaría notablemente sus ingresos haciendo simplemente algo de caso a lo que demanda el entrenador que ha decidido traer.



Y ese carácter

Contra el Levante UD vimos dos equipos en cada parte del encuentro. La primera fue horrorosa por parte del Valencia CF y la segunda fue horrorosa por parte de la defensa visitante. El Levante UD mandó al principio y el Valencia, recuerden, un Valencia brutalmente en cuadro, fue capaz de darle la vuelta a todo tras el descanso y tras poner en práctica el buen análisis que ejerció Javi Gracia desde el banquillo de Mestalla. El Valencia jugó francamente bien tras el descanso y muchos jugadores no excesivamente dotados para esto se dejaron la piel en el campo comulgando con la forma de entender el fútbol de su entrenador. Hacer un Valencia para ser medianamente optimistas son dos euritos, como se suele decir, pero hace falta poner esos dos euritos. Ojalá Lim lo entienda ya a la primera y nos dejemos de chorradas. El Valencia tiene entrenador... y eso es algo que desde Singapur deben valorar de inmediato.



