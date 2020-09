La chapa de Yunus Musah

Lo confieso. Casi todo en el Valencia CF suena a desastre y pese a la victoria contra el Levante UD, el equipo está francamente necesitado de refuerzos de forma urgente. Su defensa es una pena, da pena su colocación y sus nombres, y eso solo se puede resolver fichando a algún jugador que consiga dar un toque de refuerzo a una línea destartalada. Ahora bien, digo casi porque también veo cosas positivas, aplaudo la llegada de Gracia viendo su forma de actuar y me llama la atención la presencia de un nano que se llama Yunus Musah y que me ha dejado alucinado con su estreno en LaLiga. Les cuento.



Mi regalito

No lo puedo evitar, me siguen gustando las cosas antiguas y fabricadas con cariño. Los nanos de hoy en día solo tienen ojos para la colección de cromos y para cambiar los repetidos con sus amigos, pero yo me he empeñado en algo casi imposible, o imposible del todo, y enamorado por la puerta en escena de Yunus Musah he fabricado una camiseta que he colocado en una chapa muy lisa para poder correr por una alfombra y se la he regalado a mi hijo mediano con todo el cariño del mundo.



Me la quedo yo

Y miren, ahora todas las noticias que rodean al Valencia CF son negativas. Ojo, salvo al actual entrenador que nos ha devuelto de alguna manera la ilusión por este deporte llamado fútbol, aunque el dueño de la mercantil lo tenga un poco abandonado. Debo reconocer que la irrupción así por la cara en el equipo titular del Valencia de ese chico llamado Yunus Musah a mí me ha pillado absolutamente fuera de forma y de conocimientos sobre su fútbol. No sabía ni que existía este tipo y confieso que me he enamorado a lo bestia del nano nada más verle jugar y moverse ante el Levante UD con el descaro que lo hizo.



En mi bolsillo

Confieso que sigo recluido en casa por culpa del Covid y a la espera de pasar por el quirófano para que me pongan en circulación una pierna que está dando más guerra de lo esperado. Y ahí ando, pasando los días solo en casa y pasando un calor de narices, pero lo que no puedo evitar es regalarme una sonrisa en estos tiempos donde reír ya tiene su mérito y he decidido regalarme esa chapa de Yunus para hacerle un pequeño homenaje y para que el Valencia me regale una sonrisa en estos tiempos tan complicados. A mi hijo la chapa le importa un pepino, aunque sí que tiene admiración por la entrada en escena de un futbolista tan joven y desconocido. Así las cosas me guardo la chapa en el bolsillo y prometo llevarla siempre conmigo. Yunus me oferta alegría... y eso ya es mucho para un veterano como yo.



