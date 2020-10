Siempre estaré con los jugadores

Pasa el tiempo, pasa la vida, y un sentimiento heredado y absolutamente auténtico se abre paso en mi corazón para decirme que sí, que quiero al Valencia, que me importa el Valencia CF y que sufro como un desalmado por todo lo triste que está aconteciendo en torno al Valencia. En ese futuro de color negrete que le espera al club de mis amores. Ahora bien, a estas alturas, pensando en el pasado y en el presente, me centro en lo que siempre me ha importado, en el juego de nuestros futbolistas.



Démosle cariño

La situación es compleja pero yo les voy a pedir un esfuerzo a todos ustedes –me incluyo en ese llamamiento– para que todos los aficionados de este nuestro Valencia CF se vuelquen en dar cariño a los jugadores de esa plantilla que se ha visto debilitada hasta extremos incalculables, pero que siguen siendo los nuestros y siempre me tendrán dispuesto a darles todo el apoyo del mundo.



Viven en un fango

Traten de meterse en la piel de los futbolistas del actual Valencia y piensen lo que deben pensar esos propios futbolistas observando las redes sociales, leyendo diarios, escuchando radios y mirando las televisiones, para darse cuenta de que no existe ninguna noticia positiva que les motive y les provoque una sonrisa. Los tiempos son complicados pero, muy a pesar de todo, yo me voy a volcar con los jugadores, con los que no han vendido o regalado, y les voy a pedir a partir de ahora el máximo esfuerzo pero con todo el cariño del mundo.



Dos mundos distintos

Y mi corazón se niega a no ver una realidad que está a la vista de todo el mundo, pero que no nos debe confundir. Mi corazón, como imagino el de muchos, se divide en dos partes. Por un lado está ese Valencia CF SAD que pertenece a Peter Lim y que comanda –por decir algo– un tipo como Anil Murthy. Ese Valencia CF cuenta con todo mi desprecio pensando en el presente y en el futuro inmediato. Pero, por el otro lado, está el Valencia, están también esos jugadores con el escudo del Valencia en la camiseta y a esos solo puedo decirles que cuentan con todo mi cariño y apoyo. Van a ser tiempos difíciles, pero mi corazón siempre estará con nuestros futbolistas, simplemente por eso, por ser los nuestros, los que tienen la responsabilidad de defender esta camiseta en todos los partidos. Yo sí creo en ellos.