La verdad de mi amigo Jordi

De mediana edad. Ya con canas en algunos lugares de su pelo, pero conservando esa fuerza que te otorga una edad madura combinada con una potencia física propia de la gente de mediana edad. Su ídolo, como no podía ser de otra manera, no es otro que su paisano Puchades, al que nunca pudo ver jugar en activo pero que siempre lo ha llevado en el corazón cada vez que ha ido a Mestalla, que no suele ser en todos los partidos, solo de vez en cuando. Bien, en esas estábamos, dándole vueltas a la información del Valencia de forma casi obsesiva, cuando me di de morros con el gran Jordi de camino al médico.



Todo en valenciano

Bueno, como es normal en cualquier tipo de Sueca, Jordi se expresa en valenciano las 24 horas del día y aunque yo sea un poco churro con esto del idioma en cuanto me vio por la calle vino a comentar conmigo con un 'collons' como previa de saludo. Les voy a traducir al castellano lo que me dijo para que nos entendamos todos, pero es tan sutil que no tiene parangón en todo lo que estamos viviendo estos días en torno al Valencia CF y con las decisiones de Peter Lim..



Pensando en Tonico

Bien, en esas estábamos, chocando los codos tras ese collons previo de Jordi, cuando va el tipo y de me dice mirándome a los ojos y con una lucidez absoluta. «Esto que está pasando ahora con Tonico no hubiera pasado jamás. Puchades era tan grande que primero le hubiera pegado un balonazo a todos esos valencianistas que hundieron el club por su mala gestión, y luego le atizaría otro pepinazo a Murthy e incluso Peter Lim para que rodeen de normalidad a este club que ya es centenario con orgullo y pasión».



Ojalá fuera así

Se pira Jordi y yo me quedo pensando en eso tan simple que me ha soltado y casi me pongo a llorar con la simpleza y el cariño que el personal analiza todo lo que está sucediendo en el Valencia CF actual. Me siento a la espera en el médico y de nuevo las palabras de Jordi me dan vueltas en la cabeza. Dos balonazos a lo bestia y vuelta a empezar. Ojalá pudiera ser así, pero mientras sueño con ese plan animalote y cariñoso de Jordi me rodea de nuevo la indignación por lo extraña y complicada realidad actual que vive el Valencia CF. El Valencia CF, que no lo olvide nadie, es de gente estilo Tonico Puchades. Corazón y alma... y así, poco a poco, podemos seguir adelante.



