Me gustaría despedir a Peter Lim

Como siempre el valencianismo está de los nervios y preocupado con el mal camino que está tomando un club que siempre ha aspirado a todo pero que ahora da la impresión de que se muere paso a paso. Y todo sin que los aficionados de toda la vida, los auténticos, los que de verdad sienten el escudo, puedan apenas moverse si no es para protestar en las redes sociales, donde sí se hace hace ruido pero en el fondo no conduce a ninguna parte. Ni siquiera queda la posibilidad de expresarse en Mestalla, donde de verdad se escucha a la afición, porque de momento los partidos siguen a puerta cerrada. Muy triste todo.



La verdad absoluta

Y sí, da la impresión de que en estos instantes Peter Lim lo que puede estar pensando es la manera de recuperar la pasta con el Valencia CF y retirarse a su Singapur natal después de haber destrozado un club que en teoría compró con toda la ilusión del mundo. Pero dejemos de especular. Hay mucho ruido por ese camino pero vamos a ver a la hora de la verdad qué intenciones tiene el máximo accionista, porque en el caso de que se confirmase su intención de vender lo primero que tendríamos que mirar es quién puede comprar el club y para qué.



Mucha calma

Por eso pido calma ya que no estamos hablando de algo que, en caso de producirse, se pueda ejecutar en tiempo récord, se pueda resolver ya, que es desde luego lo que más me gustaría, despedir al señor Peter Lim y adiós muy buenas. Lo prudente y aconsejable es tomarse las cosas con cierta tranquilidad, pase lo que pase hay que tener claro que esto va a ser más bien un camino lleno de espinas, no vayamos a pensar que veremos muy pronto de nuevo un futuro en color de rosa para nuestro Valencia CF .



La única verdad

Y hoy por hoy, aunque nos duela, la realidad es que tenemos un equipito que tiene todo mi apoyo del mundo, pero que va a sufrir mucho esta temporada para cumplir unos mínimos objetivos. Me dejo de posibles ventas del Valencia CF, me niego a especular tan pronto, y solo digo un poco lo de siempre. Mi corazón valencianista, ese corazón que sí que existe y que nadie puede comprar por muchos euritos que tenga, en lo que se centra de nuevo es en romper una lanza a favor de nuestros jugadores y a favor de nuestro entrenador. Ellos son los que van a tirar del carro jornada tras jornada y los que se van a dejar la piel para mantener a flote el equipo, que el Valencia CF gane partidos y sume puntos, que es complicado.



