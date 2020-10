Apoyemos al equipo, ellos lo necesitan

Yo no le doy más vueltas. Tenemos un equipo justito en todas las líneas, pero es el Valencia CF y es mi equipo. Y tenemos un entrenador que se puede equivocar, pero es nuestro entrenador. Y todos ellos -jugadores y técnico- están más solos que la una y encima tienen un teórico presidente que camina directamente hacia lo que no sabe nadie, disparate tras disparate mientras el equipo sufre en el campo. Siendo así las cosas, de aquí a final de temporada yo voy a hacer un esfuerzo, y sabiendo cómo es la realidad de este club que con tanto desacierto gestiona Meriton, les voy a pedir a todos ustedes que me ayuden en esta tarea de apoyar al equipo, que no es que nos gustaría tener como tampoco el que quería tener el entrenador, pero que sí es nuestro equipo. Ellos nos necesitan.



Cambio de rumbo

A partir de hoy voy a hacer un esfuerzo por animar siempre a nuestros deportistas. Ellos estaban en un equipo competitivo y de pronto, en un visto y no visto, se han encontrado formando parte de un equipo que no se ha reforzado a pesar de que es muy evidente que tiene un nivel justito para sobrevivir. Pero debemos hacer eso. Todos juntos podemos sobrevivir y pensar que el Valencia CF es mucho más que una propiedad de un tipo de Singapur. Su padre, su madre, sus abuelos... Es posible que hayan sido del Valencia y eso me invita a decirles que somos un equipo de fútbol con alma, y esa alma no debemos perderla jamás.



Temporada dura

Les voy a ser franco. La temporada tiene toda la pinta de que va a ser mucho más dura de lo que todos nos imaginamos. Pero esa es la realidad y a esa realidad debemos apoyar sin fisuras. No esperemos un fútbol genial, eso sería engañarnos, hay que estar preparados para sufrir y eso es lo que estamos viendo en este inicio de temporada. Ni los jugadores que tenemos son genios ni línea por línea tenemos una escuadra tan competitiva como debe tener siempre un club como el Valencia CF. Pero vamos a unirnos para que ese calor les sirva a los jugadores y al entrenador para ganar partidos.



Meriton, lejitos

Paso de Meriton, paso de Peter Lim y de esas decisiones absurdas que se toman a miles de kilómetros de distancia. Yo me quedo con el fútbol, con mi equipo actual que porque necesita cariño y ayuda. Me voy a volcar con eso y les invito a hacer lo mismo. El futuro de la sociedad puede ser de mil colores, pero yo me voy a centrar en la entrega deportiva de lo que tenemos, un equipo que es muy inferior al de la temporada pasada y que está por ver hasta dónde podrá llegar, pero les aseguro que siempre me tendrán a su lado, empujando para que este Valencia CF nunca se sienta solo. Todos juntos y lo más arriba posible. Sin grandes objetivos, al menos mientras no se demuestre lo contrario porque ni siquiera sabemos si esta temporada hay algún objetivo. Iremos, pues, partido a partido...

