Si Peter Lim vende a Kang In

Vender futbolistas en el Valencia CF está de moda, pero vender a Kang In Lee me hace pensar en algo más que en vender tan solo a un jugador más o menos importante. Han pasado entrenadores de todos los colores últimamente dispuestos a agradar a Peter Lim pero ninguno al final ha optado por darle la titularidad a este jugador por el que el dueño tiene una especial inclinación. Eso, desde mi punto de vista, significa una cosa clara. Si Kang In Lee acaba siendo vendido por las buenas -o por las malas, tanto da en este club una cosa como la otra- querrá decir también que Peter Lim podría estar preparando firmemente las maletas. Estaremos atentos.



No juega

Y lo cierto es que muchos pensábamos que Kang In es un fenómeno hace apenas un par de años -recuerdo que yo escribí rotundamente a su favor en aquella época- pero los números que atesora el coreano te hacen dudar de todo. Con ningún entrenador de los que ha tenido el Valencia CF en todo este tiempo, y es evidente que no han sido ni uno ni dos, Kang In ha sido titular y su participación a fin de cuentas ha sido muy escasa. Y eso resulta llamativo y te obliga a pensar en las razones que puede haber para que suceda esto. Que Kang In es especial está claro y que de alguna forma ha sido un jugador protegido por el dueño del club, también.



Una observación

Miren, con todo el lío que está protagonizando el Valencia CF, yo vuelvo al inicio de este artículo y sacaría una conclusión clara en caso de que el máximo accionista decida vender a Kang In Lee o de que el jugador se tenga que marchar del club, que para el caso es lo mismo. Si eso sucede, si Lim deja de tener a su gran favorito bajo su tutela, a mi me indicaría que está preparando las maletas para marcharse con viento fresco del club vendiendo sus acciones a un posible comprador que a fecha de hoy desconocemos en absoluto.



Los valencianos

Ahora cambio a otro tema que me cuesta mucho tratar. Se están sucediendo un montón de salidas de trabajadores valencianos de las filas del Valencia CF -en ese aspecto el último en llegar desde Singapur Joey Lim no se corta ni un pelo- y eso me produce dos sensaciones contradictorias. Por un lado me produce una pena enorme que tantos amigos y amigas pierdan su trabajo, y por el otro me hace suponer que el señor Joey -de amigo nada, ya me entienden- está ejecutando decisiones que también pueden ir encaminadas a preparar una futura venta de la sociedad. A todos mis compañeros despedidos les mando un fuerte abrazo. Si les sirve de consuelo, estoy seguro de que van a ganar calidad de vida... y eso en los tiempos que corren ya es bastante ganar. Mucha suerte para todos y todas.

