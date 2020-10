El mensaje de Arias a los jugadores y al técnico

Es un tipo especial, con una implicación fuera de lo normal. Ricardo Arias ha vivido de mil maneras distintas pero nunca se le podrá tirar en cara su nobleza y entrega por el equipo del murciélago. Es un tipo que habla claro y directo, despejando cualquier duda en sus declaraciones. Ricardo, de alguna forma, es casi hijo deportivo del que fue capellán del club y director de la escuela de Benimar, hablo del ya fallecido padre Elías Llagaria, y de alguna forma toda su vida está ligada y casi entregada al Valencia Club de Fútbol. Y como siempre es él, nunca esquiva con sus palabras los problemas a los que se pueda referir, de alguna forma alertó a los jugadores sobre su implicación, pero esas palabras, al menos para mí, también incluyen de forma directa al entrenador del Valencia CF, Javier Gracia. En su día se quiso marchar del club y ante la negativa sigue en el cargo, pero dando muestras de que hay algo que no funciona, de que se sigue sintiendo engañado por los dueños. Y el problema es grave y complejo si de lo que se trata ahora es de sacar el mejor rendimiento posible a la plantilla más joven de Primera División.



Un guiño

Si Gracia es el que se tiene que implicar para procurar que los jugadores se esfuercen al máximo en cada partido, el asunto parece complejo. Y eso, algo tan simple y que el Valencia CF debe cambiar en tiempo récord ya ante el Getafe, es de alguna forma lo que corresponde a las palabras de Ricardo Arias, que son como un guiño para el entrenador y para que se ponga las pilas en serio. Ricardo dijo que hay que mandar a los jugadores un mensaje de confianza, pero ese mensaje y esa confianza debe partir fundamentalmente del señor Gracia, al que no cita Arias directamente, pero sí de manera indirecta sabemos traducir al idioma del fútbol. Me enamora ver a un tipo como Ricardo Arias tan centrado y me encantaría que Javi Gracia se contagiara de ese mensaje y se pusiera las pilas ya como entrenador del Valencia CF, él y todos los que están en la pomada. Arias tiene el culo pelado y cada día su imagen crece unos centímetros por todo lo que dice y por todo lo que hace. Vale que Gracia ha sido engañado, pero los jugadores necesitan mando y ese mando debe venir de la figura del entrenador al cien por cien. Es bueno hasta para el propio Gracia.



Y Martín Queralt

También le conozco hace un montón de años e incluso trabajamos juntos en ese Valencia CF previo a la transformación en Sociedad Anónima Deportiva. Ahora, Juan Martín Queralt une fuerzas en contra de Meriton y aunque no lo necesite tiene todo mi cariño y apoyo. Es un tipo que siempre me ha parecido un señor muy preparado, concienciado y enamorado del Valencia CF. Todos los que se han sumado a la llamada de Martín Queralt también cuantan con mi firma. Un gran tipo y una causa difícil pero muy justa, que ojalá llegue a triunfar con el tiempo.



