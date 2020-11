A por todas nada más empezar

Soy un ingenuo y pienso seguir siéndolo. El partido de hoy es complicado, pero mucho más complicada es la situación del Valencia CF y vamos a salir adelante. Tengo fe en este equipo de toda mi vida y estoy convencido que hoy, desde el primer minuto del partido, van a plantar cara al Getafe y si hace falta, que es complicado, incluso podemos ser un poco más 'guarretes' que ellos. Nosotros jugamos a fútbol y necesitamos confianza. Si no estuviera medio cojete en estos momentos yo me iba a recibir al equipo a las puertas de Mestalla para darles toda la fuerza del mundo.



Se lo merecen

Y no le den más vueltas. Somos un equipo mucho más flojito que el de la temporada pasada, pero tenemos un alma inmensa y es la que hoy va a dar un paso adelante para frenar y ganar al Getafe en un partido medio nocturno que nos tiene en tensión a todos losque sentimos los colores de este equipo. Hoy no juega el Valencia CF de Singapur. Hoy juegan la mayoría de nanos que se han criado en Paterna y eso es algo que no debemos olvidar.



Máxima confianza

València siempre ha sido rara. Digo València y el Valencia CF. Nos amargamos por un montón de cosas y vibramos con las más extrañas. Espero que ese valencianismo tan bipolar, ese valencianismo que siempre hemos vivido dé hoy un paso adelante y anime con todo el corazón el mundo desde casa. Hoy juegan los nuestros y si les damos confianza pueden ganar. Yo confío en ellos y espero que el entrenador se implique también. Poder, podemos, pero debemos hacerlo, por tradición e historia. El Valencia es mucho Valencia.



Y por Españeta

Tengo grabadas las imágenes de la viuda de Españeta acompañada de Don Ricardo Arias abandonando Mestalla después de esparcir las cenizas de Don Bernardo. Si yo fuera jugador, no dudaría ni un segundo en dejarme la piel para rendir mi pequeño homenaje a un tipo insigne del valencianismo. Pido encarecidamente que todo el mundo se deje la piel por Españeta y por todos nosotros. Merece la pena intentarlo. Amunt señores... hoy ganamos.

