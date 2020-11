Equipo justito pero con alma

Voy a esforzarme por ser consecuente con lo que escribo y de alguna forma darle la razón a Gayà por sus declaraciones al final del partido. Miren, para ser francos, tenemos una plantilla muy inferior a la del año pasado y un entrenador que está desmotivado y, si me apuran, lo que le encantaría es que lo largaran ya del Valencia CF sin cobrarle nada. Le han engañado dos veces y de una forma indigna. Ahora bien, dicho esto tengo que dar un paso adelante y hablar sobre la realidad y esa realidad me indica que lo tengo que hacer sobre nuestros jugadores y su futuro en esta Liga que Peter Lim ha tirado groseramente a la basura. Miren, jugamos contra el Getafe y salvamos un puntito casi de milagro, pero tuvimos las narices de conseguir ese empate final que, miremos como miremos, sabe a gloria. Los jugadores, con sus defectos que son bastantes, se dejaron el alma en el choque y eso a mí me dice mucho. Tanto que a partir de ahora voy a ser generoso con los nuestros y, en lugar de quejas o palos al equipo o al entrenador, lo que sí pienso hacer es apoyarles a lo bestia para que sientan que en esta lucha que acaban de comenzar con un lastre tremendo no están solos.



No confío en Meriton

No cuento es absoluto con Lim ni con Murthy ni con ninguno de ellos. Sí cuento, por contra, por ese grupo de jugadores humildes criados muchos en Paterna y que de alguna forma se están dejando los huevos -perdón- y las narices para intentar sacar a flote al equipo, que ha sido golpeado por Meriton una y otra vez. Confío a partir de ya con los jugadores y con su talante para afrontar los partidos. Sí haría algunos cambios en el equipo que sacó Gracia, pero eso ahora mismo me da igual. Estoy con todos y confío en todos.Y espero que este Valencia CF luche en cada partido como lo hizo el domingo. Tienen mi apoyo y confianza. Adelante, señores.



La opinión de Gayà

El lateral zurdo del Valencia ha adquirido todos los galones del mundo a una corta edad. Gayà, producto de la ciudad deportiva de Paterna, ha dado un paso adelante y ha pasado a liderar a este grupo abandonado por la propiedad, abandonado y vendido desde Singapur. Su mensaje al término del partido me transmite una ilusión conmovedora. Gayà dijo que casi que le hubiera dado igual perder pensando en cómo jugó el equipo y luego, pausadamente, le dedicó este empate in extremis a Españeta, recordando de alguna forma todo lo que es el Valencia CF y a todos los que lo representan. Y sí, a mí también me representa y yo estoy con ellos a muerte. Sé positivamente que no le daba igual perder. Amunt.



La dimensión de Soler

Soler ya no es un jugador normal de esos que quieren hacerse un hueco en el primer equipo. De entrada, y esto es por narices ya que no hay nadie más, juega en una posición sobre el terreno de juego en la que ya es imprescindible. No es el nuevo Parejo. Daniel tiene mucha mas experiencia, pero Soler se mueve con un desparpajo tremendo. Asumir la responsabilidad de lanzar ese penalti contra el Getafe y la forma en que lo hizo nos demuestra la dimensión de su carácter competitivo. Con tipos así, estilo Gayà, estoy convencido que este Valencia va a resucitar. ¿Y en Singapur? Esos no existen.



