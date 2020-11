Me gusta el perdón de Thierry Correia

Me gusta el perdón de Thierry Correia

Miren, con sinceridad, competir en una Liga como la española, exigente y francamente dura, siendo como está el Valencia CF abandonado a su propia suerte por su propietaripo y la gente que tiene aquí es complicado y difícil. Y eso le está pasando a mi Valencia, repito, el de los jugadores y técnicos, el que va a contar siempre con mi apoyo de forma incondicional. Y, francamente, en este capítulo que a partir de ahora nos toca vivir, y con todo el cariño a ese grupo de jugadores y técnicos abandonados por Meriton, no puedo pasar por alto lo triste que me puso la expulsión tonta de Thierry Correia ante el Getafe, así como también lo contento que me ha puesto el perdón y las disculpas que ha efectuado el propio jugador pensando en sus compañeros y en el daño que le hizo al equipo.

Perdón

Y tiene mi perdón sin ningún género de dudas y con ese perdón incluyo un abrazo enorme para este jugador que ha crecido de forma sorprendente. En cuanto sea capaz de pulir esa torpezas propias de un futbolista en formación, que las tiene y es normal, va a crecer como la espuma y me da la impresión que vamos a tener -digo nosotros, no Peter Lim- un buen lateral diestro para el equipo. Si Correia se centra una vez cumpla con su sanción y regresa es un punto interesante porque al equipo le va a venir muy bien liberar a Wass, al que no paramos de cambiar de sitio partido tras partido, y que además ahora Gracia lo va a necesitar en el centro del campo después de que le hayan birlado otro jugador como Kondogbia. Una banda derecha muy joven y muy interesante y donde Yunus Musah está sorprendiendo y tampoco para de crecer.

Un partidazo

Y vale, sí, el próximo duelo del Valencia CF va a ser en Mestalla contra un Real Madrid. Así de entrada da casi miedo pensar lo que puede llegar a hacer en nuestro coliseo, sin aficionados apoyando en las gradas y ante un equipo tan joven y tan abandonado por su dueño como es el Valencia. Solo tenemos un par de ventajas a favor. Una es fundamental y tiene que ver con las palabras de Gayà al acabar el partido frente al Getafe. Y la otra tiene mucho que ver con el partido de ayer de la Champions League con el Madrid y el Inter como protagonistas. Ellos van a llegar más cansados. Eso significa, con la boca pequeña y sin hacer apenas ruido, una insospechada ventajita para este bisoño Valencia en este próximo duelo contra los blancos. Es en realidad una 'ventaja' que el Valencia debe aprovechar esta temporada, jugar solo un partido por semana. De todas formas yo soy un poco como Gayà, hay que darlo siempre todo.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.