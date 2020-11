El Madrid que se centre en su Champions

No lo puedo evitar. Estoy pensando en el próximo partido del Valencia CF y les aseguro que en el fondo me alegra ese gol de Rodrygo contra el Inter y que supuso una victoria apurada de los blancos en su partido de Champions. Eso representa que siguen muy vivos en lo que sienten que es lo más importante y puede darse la opción -opción remota, pero opción- de que este próximo domingo visiten Mestalla despistados y reservando jugadores. Sería la forma de equilibrar un poco un partido entre un Valencia que cabalga con un dueño que solo hace que restar mientras los jugadores se empeñan una vez tras otra en dar la cara pese a las limitaciones de plantilla que arrastran y lo abandonados que se sienten por Meriton. Y el futuro pasa obligatoriamente por la implicación de nuestros jóvenes e inexpertos jugadores, que indudablemente dieron un paso adelante importante y vital en su duelo contra el Getafe.

La dificultad va a ser enorme y, si consiguen un buen resultado contra del Real Madrid, yo rompo una lanza a su favor y empiezo a creer a lo bestia en el carácter de los nuestros, empiezo a pensar de forma absoluta que son capaces de salvar una temporada que ha llamado a nuestra puerta con mala pinta. Así las cosas comprenderán que de alguna forma mi corazón quería el martes que perdiera el Real Madrid, pero mi raciocinio -lo único casi que me queda en el cuerpo sin estar vendado y libre de malos rollos- en el fondo me mandó un mensaje claro y rotundo que voy a compartir con ustedes. Miren, el Valencia CF está con ganas, digo los jugadores, no hablo de tipos como Murthy o Peter Lim, y esas ganas si se transformaran en un resultado positivo ante el equipo de Zizou supondrán un golpe moral increible que me encantaría. Tengo absolutamente claro que todos los chavales que salten al cesped de Mestalla luciendo los colores del Valencia lo van a intentar con todas las de la ley, lo que no significa que al final lo vayan a conseguir. Pero oigan, les soy sincero, a mi con que lo intenten les doy una ovación enorme.

Ese es el camino y ese es el carácter que le pido a este equipo. Luchar, ellos solos contra todo, pero defendiendo ese escudo que ya tiene más de cien años. El Valencia CF se merece que hagan un esfuerzo enorme y la gente tiene casi la obligación de juzgar a los suyos pensando que es un equipo abandonado a su suerte. Los jugadores están más solos que la una, pero tienen un corazón enorme que voy a apoyar a lo bestia. Con un par.



