A Carlitos Soler llámenle ya Don Carlos

Se lo está ganando con creces. Pese a su tremenda juventud ha dado un paso adelante indiscutible y hoy por hoy es uno de los que mandan en el vestuario del Valencia CF. Su mensaje es claro, rotundo, ambicioso, y está repleto de personalidad. Por eso les digo que dejen de llamarle Carlitos Soler y a partir de ya piensen en un tipo maduro que lleva las riendas de este joven Valencia y que lo más justo es que a partir de hoy pasemos a llamarle Don Carlos Soler, por su tremenda madurez y la implicación que demuestra en todo lo que hace. Sabe que le toca jugar en el sitio que ha dejado vacante un prohombre como Parejo y no se corta ni un pelo en afrontar el reto con carisma y ambición, combinado todo eso con una personalidad que llama la atención. Don Carlos Soler sabe donde está y sabe todo el camino que tienen por delante. Peter Lim puede pensar lo que quiera e incluso le puede apetecer hacer un guiño a la segunda división, pero yo paso de Peter Lim y sus absurdas proclamas y me centro y aplaudo las de un Don Carlos Soler que ha madurado a una velocidad tremenda, sabe lo que hace y lo que debe hacer en cada momento. A mi los tipos así me encantan y confieso que me dan hasta un poquito de envidia. Esa implicación justo antes de recibir hoy mismo en Mestalla al Real Madrid me llena de orgullo y sobre todo de esperanza. Así es posible ganarles.



Llega el rival

Miren una cosa, en Madrid dan por sentado que su Real Madrid va a ganar de calle este partido y están tan convencidos de ello que les da igual el equipo que vaya a sacar Zidane en el viejo coliseo de Mestalla. Yo estoy convencido de que están confiados y además un poco confundidos por la Champions, donde parece que ya han empezado a remontar pese a tener un inicio francamente ridículo. Vale, sí, el Madrid es mucho Madrid, pero que no se duerman en los laureles porque este Valencia raquítico y sin casi nada que nos ha 'regalado' un tipo como Peter Lim no conocía toda la filosofía que encierran en general las palabras de Carlos Soler. Y oigan, yo sí le creo. Don Carlos.



Y la afición existe

Paralelámente a las palabras de Carlos Soler debemos fijarnos también en como se está movilizando la afición del Valencia CF para revertir esta situación angustiosa que ya nos empieza a tocar las narices a todos, empezando por un tipo tan preparado y audaz como Martín Queralt, del cual espero alguna genialidad marca de la casa en todo este proyecto.



Más opiniones de Vicente Bau.