Maxi es fundamental para este Valencia

No le pienso dar más vueltas y me reafirmo en lo que pienso y sólo pienso en el futuro partido del Valencia CF en el campo del Deportivo Alavés, donde a buen seguro vamos a medir la mejoría de este Valencia que de momento ha tirado de casta y en el último duelo contra el Real Madrid nos demostró que estos chavalitos jóvenes pueden sacar la garra y disputar a muerte todos los partidos. Y lo hacen fundamentalmente para rendir homenaje a toda una afición que sufre viendo las maniobras de Peter Lim y su gente, esa afición para la que el único consuelo que les queda es animar a su equipo por la tele y desearles que se dejen la piel en el campo como hicieron ante los de Zidane. Luego ganarás o perderás partidos, pero esa casta de tipos implicados y con ganas de solventar los partidos a su favor es impagable. Estamos todos un tanto deprimidos al ver las maniobras oscuras que realizan nuestros dirigentes, pero pese a eso yo apoyo a muerte a esos chavales que están tirando del carro con plena voluntad, a mí eso me vale para pensar que vamos a vivir una temporada más normal de lo que nos imaginábamos en un principio. Que así sea.



Les hablo de Maxi

Ahora bien, sí existe un punto que voy a discutir con todos ustedes y espero que al final estén de acuerdo conmigo en la importancia de un tipo ya madurito, joven también pero un poco más maduro comparado con otros, que juega de delantero centro, que lucha contra casi todos sus rivales -incluso haciendo alguna trampita si es necesario, los uruguayos lo llevan en la sangre-y que le da al equipo un toque de generar peligro que resulta fundamental a estas alturas. Hablo directamente de Maxi Gómez, claro, y del juego que puede desarrollar este futbolista en las filas del Valencia CF en cualquier partido. Es un tipo pillo que se mueve de cine sobre el terreno de juego, que tiene gol, pero que es importante hacerle llegar más balones para que el señor Gómez se parta la cara contra los rivales y cree peligro en el área contraria. Por eso las pruebas de ayer a Maxi me parecen fundamentales y confío ciegamente en su recuperación para el siguiente partido. Maxi tiene esas cualidades, pero debo ser franco y, al margen de aplaudir su entrega en todos los partidos, lo que es evidente es que Javi Gracia ha de cambiar lo que sea para que le lleguen más balones, para que pueda explotar ese fútbol que atesora.



Alavés

Contra el Deportivo Alavés va a ser un partido duro y áspero, y para esos partidos son fundamentales tipos duros y ásperos como Maxi Gómez. Es un partido muy importante para el Valencia CF, para calibrar si lo que vimos ante el Real Madrid -y el Getafe- va a ser suficiente para pensar que el equipo va a ir decididamente hacia arriba, en contra de los pronósticos que hacíamos hace solo unas semanas. Me quedo a la espera de una buena noticia con la presencia segura del uruguayo.



