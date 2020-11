La mayoría de edad de un tipo como Gayà

Me enamora el fútbol que está desplegando un tipo como Gayà tanto en el Valencia CF como cuando juega ya de manera habitual en la selección española. Su última actuación frente a Alemania estuvo repleta de gestos geniales y de jugadas aún más geniales, al estilo de todo el equipo, pero con ese toque de normalidad en todo lo que hace Gayà. Parece sencillo desplegar un fútbol como el suyo y más tomando conciencia de que no es todavía un veterano de este deporte. El lateral izquierdo de la selección parece tener ya dueño definitivo para esa final de cuatro equipos europeos donde se van a jugar su prestigio. Y a mi todo eso me hace gracia y me hace ilusión. Ver a un nano como Gayà -lo siento, pero a su edad para mi sigue siendo un nano con todo el cariño del mundo, pero nano al fin y al cabo- que disfruta del fúbol a lo bestia en la selección y luego, en el día a día, se dedica a subir la moral de sus compañeros en el Valencia CF, que están viviendo como futbolistas una situación muy complicada.



Y Soler le acompaña

Y en el mismo orden de cosas, aunque sin ese cariz internacional que en el fondo es una carga extra de motivación para cualquier profesional, también tenemos en compañía de Gayà a un tipo de la casa como Soler, que también se lo está dejando todo para que el Valencia compita con cierta seriedad y para que el Valencia logre sacar resultados incluso excelentes como sucedió hace nada contra el Real Madrid en Mestalla. Soler es un punto de apoyo para el club y un punto de apoyo todavía más importante para Gayà en este vestuario nuevo. Me importa Soler y me importa Gayà, no me importa Murthy, que parece que vive ensimismado en un estos jugadores me voy al fin del mundo e incluso por carácter e implicación uno a ese dúo también a Lato, fundamentalmente porque es un tipo valenciano que sí cree en su Valencia CF y que tiene todo el camino por delante para crecer como profesional de una forma que me tiene absolutamente convencido.



Que se sumen todos

Bien, dentro de esa corriente de crecimiento que afecta de forma contundente a algunos de nuestros profesionales voy a escribir este artículo pensando en toda la plantilla y en el propio Javi Gracia, que es quién los entrena, y a todos ellos les voy a pedir que hagan caso del genio y del talento de tipos como Gayà y Soler y que de alguna forma se dejen las narices en todos y cada uno de los partidos pensando en su Valencia, que es el mismo Valencia que sienten todos ustedes -no el que sienten en las oficinas- y de esa forma conseguir que la temporada de nuestro equipo nos dé alguna alegría en esta temporada que parecía de un color gris tirando a negro, a la que los propios profesionales le pueden dar la vuelta del todo y transformar la depresión en algo cariñoso y sostenible.



Y lucha Martín Queralt

Y dentro de todo este panorama en que está envuelto el club no me puedo olvidar, casi como todos los días, de un tipo como Juan Martín Queralt, que yo desconozco si al final va a conseguir algo bueno y evidente para el Valencia CF, pero su lucha y su interés así de entrada tienen todo mi apoyo y mi cariño más sincero.



Más opiniones de Vicente Bau.