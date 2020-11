Yo también creo en el fútbol de Toni Lato

Me cae bien Toni Lato y eso que no lo conozco de nada. Lleva un tiempo peleando en esto del fútbol para hacerse con un puesto y da la impresión que ese esfuerzo no siempre le ha recompensado. Su cesión la temporada pasada le llevó primero a un destierro en Holanda y después a un equipo donde ya había un lateral izquierdo que de alguna forma le cerró las puertas de la titularidad. Ese lateral, Estupiñán, ahora mismo forma parte de un enriquecido Villarreal y el regreso al Valencia CF de Lato significaba ser el suplente de Gayà. Todo ha cambiado de golpe y porrazo para él con la lesión del capitán. Ahora le toca saltar a Lato en el once titular ocupando su posición en el lateral izquierdo y además se va a tener que medir contra un equipazo como lo es en estos momentos el Atlético de Madrid, que figura ya a estas alturas como un serio candidato para alcanzar el título de campeón de LaLiga. Una escuadra potente que siempre sabe lo que hace. Se nota y mucho la mano de Simeone y va a ser en ese panorama cuando Lato vuelva a ocupar una plaza como titular y en este caso en nuestro Valencia. Yo les voy a ser sincero. Creo en Lato, confío en Lato, espero que los partidos le permitan alvanzar ese grado de madurez que solo se consigue jugando y espero que el primer paso sea precisamente contra el Atlético, en un Mestalla vacío, pero en un Mestalla que siempre tiene el alma despierta intentando empujar a los suyos.



Los descansos

Les voy a ser franco por otra parte y señalar que sin duda este Valencia CF tiene tristemente la ventaja de no jugar partidos eutropeos -por eso lo de la tristeza- pero eso significa que puedes preparar con más tranquilidad y tiempo cualquier compromiso que tengas por delante. Y eso se nota y espero que se note ante el Atleti.



El regreso de Maxi

Y por otra parte les debo decir que me alegra el regreso de Maxi Gómez a los entrenamientos y de alguna forma eso implica que el uruguayo va a estar preparado para regresar al equipo contra el Atletico de Simeone. Y su presencia, su simple presencia, ya es un punto a favor de un Valencia CF que tiene en el delantero a un tipo vital en el eje del ataque. Va a ser una preocupación más para la defensa colchonera, que en ocho partidos de Liga solo ha recibido dos goles. Ojo, solo dos. Maxi Gómez es un arma decisiva para el Valencia de cara a este encuentro que a priori se presenta muy complicado por la entidad del rival. Un partido que no admite regalos, el Valencia se lo debe tomar con la mayor seriedad del mundo, y concentración desde el minuto uno hasta el final para tener opciones de ganarlo.



