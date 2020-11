Remontar al Atlético no es tarea fácil

Ya tenemos ahí el próximo partido del Valencia CF y no es un compromiso como cualquier otro. El rival es un equipo que funciona, compacto y al que resulta casi imposible hacerle goles en contra. Si el equipo de Javi Gracia sale con la empanada en la cabeza que viene siendo habitual y encaja un gol o varios goles en los primeros minutos, podemos decir que el partido estará prácticamente perdido. Por tanto es vital que el equipo salga concentrado desde el minuto uno del partido, algo que no suele ser habitual, pero en este caso es más preciso que nunca. Los de Simeone saben perfectamente a lo que juegan y hacerles un gol, remontar una ventaja inicial suya, se antoja una misión más que compleja. Y esa cita la tenemos el sábado, queda tiempo para preparar ese choque, y yo le rogaría a la zaga del Valencia CF que salgan concentrados y a por todas. Es el camino.



Despistes infantiles

Defenderte ante el Atlético de Simeone no es tarea fácil, pero hay que mentalizarse para poner ese día el cerrojo en la meta de Jaume. Es el momento de corregir tanto error inicial y evitar que los rojilancos se pongan por delante. La concentración debe ser máxima desde que salten los jugadores del Valencia a Mestalla. No caben errores ni despistes infantiles. Es un partido -como todos, pero en este caso todavía más- para el que va a resultar obligatorio ver a un Valencia muy serio, una primera parte parecida a la disputada contra el Deportivo Alavés es firmar una derrota segueso hay que tenerlo claro. Contra el Alavés pudimos empatar en cuanto los jugadores se pusieron las pilas y acorralaron al rival en Vitoria, pero es difícil que eso funcione contra un equipo de la entidad del Atlético, es prácticamente imposible. Hay que evolucionar, llevamos ya varios meses desde que arrancó la temporada y el trabajo se tiene que ver,es urgente que aparezca y si es en el partido ante los rojiblencos mejor que mejor. Todo lo contrario sería un suicidio que el equipo de Gracia no se puede ni se debe permitir. O cambian, o palmamos rápido.



Ningún gol en contra

Gracia y los jugadores que salten al terreno de juego tienen que saber, o lo saben ya, que no existe estrategia mejor para defender que atacar a tu rival y obligarle a que se defienda. El Valencia CF ya demostró ante el Alavés que, si se pone las pilas, sí puede ir a por el partido. Es obligatorio que el técnico plantee un duelo en el que el Valencia sepa estar concentrado en defensa, como sin ir mnás lejos ocurrió el día del Real Madrid en Mestalla, y a la vez saber jugar sus cartas al ataque. Ese partido, o ojalá ese resultado, son una referencia interesante aunque he de reconocer que hoy el Atlético me parece un equipo más sólido y fiable que el Real Madrid. Va a ser un partido muy difícil y seguro que vamos a sufrir, pero es la única manera de sacar algo positivo contra uno de los equipos mejor armados de la Liga es dar el máximo nivel con lo que tiene este Valencia, ausencia de Gayà incluida y espero que con Maxi Góomez de vuelta en el once titular. Veremos que pasa.



