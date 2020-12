Murthy nos trata como si fuéramos tontos

Podemos definir sus últimas declaraciones en dos puntos que son absolutamente antagónicos y de una estupidez que llama precisamente la atención por el tremendo mal fario que transmite el que, según figura en el organigrama, es el presidente de nuestro Valencia CF, y que en el fondo no tiene ni idea de cómo se preside un club de fútbol ni entiende absolutamente nada de este deporte que idolatramos en València. A fecha de hoy parece una locura que este club al que tanto queremos todos los que nos sentimos valencianistas de corazón -y ojo, el corazón nunca está en Singapur- siga haciendo el ridículo de manera grotesca por ese individuo que lleva los destinos de nuestro Valencia CF, pero que en el fondo no para de dar la nota para el resto del mundo, exceptuando para Tebas, que por alguna razón defiende semejante disparate. Les cuento.



Los mejores están aquí

Uno de los disparates más grandes en esas declaraciones vergonzosas de Anil Murthy es cuando afirma que no pasa nada, que el Valencia CF sí que ha vendido, pero que no hay problemas, los mejores -dice él- siguen en las filas del Valencia. Raya la grosería y por encima de todo demuestra así por las claras dos razones fundamentales para pensar en este tipo y en lo que este tipo piensa de todos nosotros. Decir eso públicamente solo se puede definir de dos razones. O estamos todos tontos o el tonto es él de forma directa y genuina. ¿Y? Pues que yo me quedo con lo último, por no decir ninguna expresión más fuerte que en el fondo es lo que se merece un pajarito como este. Ya saben, según Anil Murthy los mejores son los están aquí. Los Ferran Torres, Parejo, Coquelin, Garay, Rodrigo Moreno y Kondogbia se ve que eran futbolistas de segunda fila que había que quitarse de encima aunque fuera con la fórmula de regalarlos. Y oigan, con el corazón en la mano, lo de este tipo que parece ser el presidente del Valencia CF empieza a ser ya bastante preocupante.



La Liga... en diez años

El segundo tema que destaco de este abanico de sandeces varias tiene que ver con un asunto que en el fondo me preocupa todavía más que el primero. Murthy afirma que con los canteranos del Valencia CF ganaremos la Liga dentro de diez años, y a mí lo que me preocupa de verdad es que hable de lo que puede pasar dentro de diez años. Oigan, con sinceridad y con el corazón en la mano, si estos tipos siguen en el Valencia CF dentro de diez años no encuentro ningún sitio donde esconderme o desaparacer, por no decir que no sé qué Valencia nos quedará para entonces. La locura parece impropia de este siglo y, es más, incluso suena casi a cachondeo.



Y lo de Kang In Lee

Ayer hablaba de este futbolista y hoy debo reconocer que las noticias que me llegan apuntan a la fuga del surcoreano Kang In Lee en el próximo mercado de invierno. El asunto huele mal y lo cierto es que en el Valencia CF casi nadie le da bola y él, pese a su tremenda juventud, quiere hacer las maletas y pirarse de este equipo a la deriva. Todo huele francamente mal y todo apunta a que el Valencia CF va a ser dentro de pocas semanas más débil todavía. Ya saben, proyecto made in Murthy.



Más opiniones de Vicente Bau.