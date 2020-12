El enorme ejemplo de Gabriel Paulista

No tengo claro si hoy les voy a escribir de un buen pelotero enrolado en las filas del Valencia CF o si les voy a hablar simplemente de un tipo al que le he cogido mucho cariño. Eso, al margen de su valor como futbolista, quiere decir que les estoy hablando de un ser humano normal y corriente, con sus altos y sus bajos, pero con una honradez que en el fondo es todo un ejemplo para esa cantera del Valencia CF que, según dice Anil Murthy y no se rían por lo que voy a decir, se lo ruego, va a ser la ganadora de la Liga dentro de diez años. El asunto es que Gabriel Paulista, que tendrá pasaporte español a partir del inmediato mes de enero, ya ha propiciado que su agente se reúna un par de veces con el club de Mestalla y eso indica una clara intención de ampliar su contrato y quedarse en esta casa, cuando parecía que de aquí se quería marchar medio mundo. Miren una cosa, Gabriel es un buen tipo y sería un error que debido a las estrecheces por las que camina este club a la deriva acabemos perdiéndolo para siempre. Yo sí ceo en él y en jugadores como él, también entiendo que de alguna forma se ha ganado la confianza de todos los valencianistas que sí que lo quieren en su equipo para las próximas temporadas. Gabriel es un tipo honrado que conoce bien la profesión en la que está inmerso y a Murthy le vendría de cine tener a un jugador de su talante para transmitir ese carácter entregado y luchador a toda la escuela del Valencia CF. Esa misma escuela que según dice Murthy -repito- va a ser la base del proyecto y capaz de ganar la Liga dentro de diez años.



Kang In y su marcha

Uno de los disparates más grandes que leí en esas declaraciones de Anil Murthy es cuando afirma que aquí no pasa nada, que puede haber algún caso más como Ferran, pero serán los menos. Pues de momento ya tenemos a un futbolista joven y especial preparando las maletas para marcharse de aquí, así a las primeras de cambio. Si la cantera ganará La Liga en diez años desde luego no parece que va a ser con Kang In Lee en sus filas, que todavía tiene veinte. Hay que preguntarse cuántos más van a acabar igual y qué nos va a quedar para alcanzar el descabellado objetivo, no prque no lo crea posible sino porque así va a ser complicado. Aquí los que sobran no son Ferran ni Kangin, es él. Hablo de Murthy, naturalmente, un cero a la izquierda para gobernar en este Valencia CF de Peter Lim, un señor que ya saben todos ustedes que vive en Singapur y que València no la tiene ni de lejos en su mapa de actuación.



Ante el Eibar

El próximo rival del Valencia CF es en teoría un equipo asequible, pero eso de asequible hay que convertirlo en realidad sobre el césped y no sobre un papel como este. Las últimas visitas de nuestro equipo a la ratonera de Ipurua se saldan negativamente para esteValencia, incluso cuando tenía a todos esos jugadores que Murthy ha vendido a lo bestia este pasado verano. Así las cosas juega un equipo disminuido pero entregado a la causa como el Valencia, ante un Eibar que se entrega y siempre te complica la vida, por no decir que de momento va por delante en la clasificación general. ¿Qué pasará? Pues en el fútbol todo es un misterio pero yo sí que espero que el Valencia CF compita bien esta vez y se traiga la victoria.



