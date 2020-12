La intensidad es vital para ganar al Eibar

El partido de este lunes es un duelo que va a obligar al Valencia CF a estar atento y con la mente puesta en el encuentro desde el minuto uno al noventa ya que su rival es un equipo flojito en cuanto a calidad y buen juego, pero tremendo respecto a implicación, y con un buen orden perfectamente estructurado por un Mendilibar que sí sabe de este deporte y de como jugar los partidos teniendo cuatro gatos bajo su responsabilidad. El Eibar queda claro que no es nada del otro jueves, pero pese a eso figura en la tabla clasificatoria con un puntito por delante del Valencia y eso significa que pese a su ecosistema justito sin grandes ambiciones saca partido a todo lo que tiene por delante. Si el Valencia sale dormido -algo que ha sucedido demasiadas veces ya- a buen seguro que tendrá un partido muy complicado.

La única forma de jugar frente a la escuadra vasca es hacerlo poniendo toda la carne en el asador desde el inicio del choque y durante todo el choque. Esa debe ser la ambición de un Valencia que trabaja pensando en este partido, pero que sabe también que el equipo ha quedado reducido de forma drástica por unos mandatarios que hacen la vida por su cuenta sin pensar casi nada en los jugadores que están bajo su mandato. El tema como ven es sencillo. Salir a muerte y no entregarle al Eibar ningún arma para que a lo largo del partido confíe en su trabajo y su fuerza. Cuando el Eibar se da cuenta que domina un partido se hace fuerte a lo bestia. Y eso no le conviene para nada al Valencia al igual que tampoco le interesa sacar solo un empatito en este duelo del lunes que es previo a unos cuantos partidos seguidos que son francamente dudosos y peligrosos para este Valencia bipolar que necesita asentarse en la categoría de forma vital y constante.



Y Gracia trabaja

Por último, y aunque en este caso lo que les voy a decir les parezca una chorrada, me motiva ver al entrenador del Valencia asumiendo su puesto y poniéndose a trabajar con su plantilla pensando únicamente en ganar al Eibar en su campo, que es el único objetivo real y sincero para que este Valencia que navega un tanto a la deriva consiga reforzar su línea de flotación y comience a creer en su propio fútbol, que no sabemos cual es en verdad, pero sí sabemos que trabajando y dejándose la piel en el campo sí se puede conseguir esa victoria que te alejaría del descenso y te acercaría a Europa así, casi en un visto y no visto y en tiempo récord. Y lo curioso del caso es que se enfrentan dos quipos el lunes pese a que han tenido todo el tiempo del mundo en preparar este partido ya que ninguno de los dos -pecado y gordo en contra del Valencia- consiguió la pasada temporada una plaza para alguna competición europea.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.