Yunus, por fin una buena noticia

Así, a priori, que el nano Yunus Musah renueve por el Valencia CF y se sienta el joven más querido de nuestro querido fútbol patrio es una buena noticia, pero es una noticia que hay que tomársela con matices tal como está siendo dirigido el club en las últimas fechas. Que el chico renueve su contrato y muestre toda la ilusión del mundo es hasta normal, pero a mí lo que me mosquea es si está ampliación de contrato acabará en un traspaso muy por debajo de lo estipulado, si acabará siendo una venta más aprobada por Peter Lim con tal de sacar algunos euros. Quiero decir que sí, que me gusta que este futbolista fichado por Longoria haya dado un paso de gigante, pero más que un paso me gustaría que fuera una inversión real para este Valencia CF que vende hasta al apuntador. Por ahora me quedo la alegría del propio futbolista.



¿Qué pensará Lim?

Lo que no tengo nada claro es lo que piensa hacer Peter Lim en un futuro inmediato. Sí tengo claro que la apuesta por Yunus es positiva en estos momentos para el Valencia CF, pero me preocupa otra apuesta que sí que interesa a Peter Lim pero que a fecha de hoy tiene toda la pinta de que se puede romper en cualquier momento. Me refiero al futuro de Kang In Lee y a la poca bola que le dan todos los entrenadores que pasan por el Valencia. Para Lim es un jugador que abre el mercado en muchos países y por ahí tenemos un conflicto a la vista. Han pasado ya varios entrenadores y ninguno de ellos ha confiado plenamente en este jugador, por eso este jugador se niega a renovar y se quiere marchar del club de Mestalla. Veremos qué sucede pero en el fondo es una historia que tiene mala pinta. Una estrella en Corea al que no le damos ni bola y una estrella para Lim aunque no consigue que tenga apenas minutos en el Valencia.



Lo correcto

Me sorprende que Kang In sea un problema. Sabemos que el Valencia CF actual es un club vendedor, a veces a precios vergonzantes, veremos qué pasa en el futuro con estas dos jóvenes figuras que ya apuntan muy alto. Pero centrémonos en el presente y el presente pasa por el duelo contra el Eibar en su propio campo. Y miren, voy a ser positivo y espero que veamos un partidazo de todos lo que jueguen y especialmente de Yunus Musah, que hoy 'debuta' con su nuevo contrato.



