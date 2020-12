Hoy me juego unos euritos por el Valencia CF

Mi titular parece de locos. Pensar que el Valencia CF puede ganar en el Camp Nou tras la debacle que vivimos recientemente en la Copa contra un Tercera convierte la misión en un asunto casi imposible. Ahora bien, a mi me gustan los retos, las complicaciones, y si este equipo deja de salir dormido como acostumbra y plantea un partido serio y con carácter no descarto que esa victoria pueda llegar y nos de a todos los valencianistas una alegría tremenda, algo que en mi caso, observando los euritos que me voy a jugar a favor de los de Javi Gracia, al margen de la alegría a mí me arreglará un poquito el saco pensando en estas próximas Navidades.



Y está Koeman



Y es muy importante a tener en cuenta como se llama el entrenador del rival de hoy del Valencia y en todas las ganas que el Valencia le tiene a ese entrenado por sus tiempos pasados en nuestro equipo. Si lo consulto con David Albelda estoy convencido que me dirá sin ningún miramiento que me la juega a favor del Valencia. Debemos tener en cuenta que en el Barça hace las funciones de entrenador un señor al que todo el mundo llama Ronald Koeman y ese señor no dejó muchos amigos a su paso por el Valencia en tiempos pasados.



Esa es la baza



Y por eso me la voy a jugar a favor de un Valencia que sale al partido como si fuera un claro perdedor del choque, pero debemos tener en cuenta que la presencia de Koeman en el banquillo local cuenta y muchos favorablemente a favor del equipo visitante. Un Barça que camina a la deriva es un Barça al que se le puede pegar un bocadito en un partido donde claramente no somos favoritos ni de coña. Sí debemos tener en cuenta la mala campaña que está realizando la escuadra blaugrana y en lo mucho que le está costando inclinar los partidos a su favor.



Ojo con Messi



Ese es el auténtico peligro del Barça, digo de Messi, el mismo Messi que está un poco hasta las narices del Barça y que parece que apunta a hacia el París Saint Germain. Esas declaraciones de Messi que recogió una tele nacional y madridista han sentado como una patada en la boca en el vestuario azulgrana. Con ese ambiente yo solo espero que ese mal rollo en general que protagoniza la escuadra catalana nos permita, permita al Valencia, sacar provecho de su desajustado estado de forma y de costumbres y que al final todo eso sea beneficioso para el equipo de un Javi Gracia que aunque dice no saber nada de fichajes, esperemos que esta vez dé con la tecla adecuada. Lo dicho, me juego un 2 a este partido y espero ganar un buen puñado de euritos. Sería la bomba.

Más opiniones de Vicente Bau.