Un puntito me parece hasta poco

Este equipo sí que me representa. Por nombres, por jugadores, el Valencia CF es un equipo flojito que en teoría va a sufrir en lo que resta de temporada. Ahora bien, ante el Barça vimos a un equipo coherente y ordenado y por encima de cualquier otra consideración vimos a una escuadra entregada a la causa en un duelo en casa de uno de los grandes favoritos de la competición. Se adelantó el Valencia CF, dieron la vuelta al partido y al marcador el árbitro y el Barça, pero un remate final de Maxi instauró ese dos a dos final que debe servir para que este equipo coja confianza y empiece a sumar de tres en tres.



Muy serio

Debemos destacar la seriedad defensiva del Valencia CF y el gran trabajo en bloque de todo el equipo. Se dejaron el alma y esa alma les permitió salir vivos del Camp Nou jugando un excelente partido. Por parte del Valencia CF debemos destacar a un Gonçalo Guedes soberbio que recuperó esa forma de jugar que hizo que todos nos enamoráramos de él cuando llegó al València y que había desaparecido hace ya varios meses. Demasiados. Partido soberbio del portugués muy bien acompañado por el resto del equipo.



Aburridete

Y el rival del día, hablo del árbitro y del Barcelona, resultó aburrido en su juego y tremendamente previsible. Leo Messi ha bajado un disparate su rendimiento, en este y en anteriores partidos, y eso se nota en el campo una barbaridad. Si a eso le unimos que tienen a Ronald Koeman como entrenador veremos por las claras los motivos para estar 'semi' contentos con el empate. Y digo 'semi' por la sencilla razón de que si el árbitro no se inventa ese penalti favorable al Barcelona que acabó en gol tras varios rebotes, el Valencia CF hizo méritos para arañar algo más que ese empate final.



Dos caras claras

Y me quedo con la sensación de que este Valencia CF ha unido las pocas fuerzas que le ha otorgado un Peter Lim desaparecido para hacer de lo poquito que tienen algo con lo que ilusionarse si eres seguidor blanquinegre. El Valencia CF confirmó que jugando con esa seriedad y con arrojo no debe tener problemas esta temporada, me refiero problemas por debajo. Y ojalá jugáramos todos los partido contra equipos entrenados por Koeman, sería una garantía de una buena temporada para los de Javi Gracia.