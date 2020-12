Panorama por delante que da susto al miedo

Vamos a dejar momentáneamente todos los temas relacionados con Llorente y con Peter Lim, que ya ha dicho que no quiere saber nada de vender a nadie, y nos vamos a centrar en lo inmediato que tiene el equipo por delante y eso no es otra cosa que un mogollón de partidos en muy poco tiempo, con el equipo ligeramente tocado y con los hombres justitos, tal como dispuso desde el principio de temporada el señor máximo accionista vendiendo algunos jugadores titulares y regalando a otros tantos. Me centro por tanto en lo inmediato que pasa ni más ni menos que por ganar a uno de esos equipos que están de moda en el fútbol español, por lo bien que está jugando a fútbol y por saber en todo momento manejarse en el campo. El Granada es peligroso por regla general, pero más peligroso en su propio campo, donde suele mandar con claridad en cuantos partidos se juegan ahí. El Valencia CF, por su parte, tiene que preparar con ambición los siguientes partidos.

Después del Granada tiene al Yeclano en la Copa, pero sobre todo el Valladolid y esperemos que otro partido de Copa antes de recibir a Osasuna. En esos partidos es donde el equipo de Javi Gracia debe dar un paso adelante, bien para mantener la su mente. El calendario ya no da respiro.



Tema Llorente



Y bien, mientras seguimos haciendo cálculos sobre lo que le espera al Valencia CF en los próximos días, haré un pequeño parón para hablar de Manolo Llorente y sus ganas de entrevistarse con Peter Lim, vaya usted a saber los motivos de esa charla. Yo solo diré una cosa que igual levante un disparate de críticas, pero voy a ser sincero conmigo mismo y decir las cosas tal como las pienso. Creo que Peter Lim pasa a tope de lo que pretende Llorente y yo, en mi santa ingenuidad, si Llorente en el fondo llamara a Peter Lim para hacerse con el control del Valencia CF le apoyaría al cien por cien. No soy de Llorente, pero soy mucho menos de un Peter Lim que nos lleva de cabeza al precipicio y que además lo hace con una sonrisa en la boca. Prefiero, por decirlo claro, un malo conocido como Llorente que un peor también conocido como Peter Lim. Ninguno de los dos son savia nueva y positiva para este Valencia CF y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Ahora bien, prefiero un presidente de Picassent al que puedo ver todos los días que a un tipo que demuestra estar pasando totalmente del Valencia CF, de València y de los valencianos. Aunque ya se que eso, al menos hasta donde me alcanza a entender, es imposible.



Más opiniones de Vicente Bau.