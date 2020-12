Gabriel Paulista renueva y piensa en la selección

Es curioso el caso de Gabriel Paulista. Da la impresión de que todo el mundo se quiere marchar ahora del Valencia CF y él, sin embargo, ejerce de capitán con todas las de la ley. Un capitán en ese grupo de cuatro que vive en una situación curiosa, porque su implicación y rendimiento con el Valencia le pueden llevar además a jugar la Eurocopa con la selección española de Luis Enrique. Una situación que de entrada beneficia al club, porque el jugador lo va a dar todo con el equipo para estar en la cita del próximo verano con la Roja.

Ha sorprendido gratamente que Gabriel Paulista tenga nuestro pasaporte y solo esté pensando en jugar en este Valencia CF que camina a la deriva conducido por Peter Lim que no sabe muy bien qué hacer con lo que tiene entre manos. Ese pasaporte es un valor añadido para que cualquier club pueda apostar por él, pero de momento Paulista es un puntal en este equipo. Ha visto como otros, casi todos, han acabado haciendo las maletas y marchándose, pero él va a renovar por unos años más.

Con Paulista tenemos un defensa top que sabe cumplir muy bien con su trabajo y que de alguna forma da consistencia al equipo desde su línea de retaguardia. ¿Y la selección? Pues en el fondo la selección, si es que Luis Enrique lo llama, no es más que un premio extra pero por lo que respecta al Valencia tiene su interés, servirá para motivar al jugador de aquí a final de temporada y mantenerlo en tensión, porque su deseo es estar en esa Eurocopa.

Con Paulista no lo pasamos de cine, pero hoy lamentablemente no lo tenemos y sin Paulista puede entrar el pánico en el equipo. Como todos ustedes saben el Valencia camina bastante mal en esta Liga y la ausencia de un tipo como Paulista hace todavía más endeble la defensa, y eso es francamente grave si tenemos en cuenta los pocos puntitos que nos separan de los puestos de descenso. El equipo de Gracia hace goles, pero encaja demasiados y así es complicado. Hay que hacer todo lo posible para que se recupere cuanto antes de esa lesión. Yo me siento mucho de Gabriel Paulista, ha dicho públicamente que quiere quedarse muchos años en el Valencia CF y eso en estos tiempos es mucho decir. Me gusta que sea uno de lo capitanes del equipo, confío en que su rendimiento aquí sea muy positivo y que de paso contagie a esa línea joven que le acompaña atrás.



