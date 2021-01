Le he pedido a los reyes que desaparezca ese tal Peter Lim

Quiero ser ingenuo en este año que ahora comienza y me gustaría un adiós fundamental. No lo puedo evitar. Me pone de los nervios nada más pensar en él y pensar más todavía en sus malos pensamientos para el Valencia CF. Ya les adelanto yo que ese tipo no va a perder ni un eurito con nuestro club y que poco a poco va a ir recuperando todo lo que ha puesto de manera sibilina y sin pisar València para nada. También quiero dejar clara una cosa. Con lo único que cumple es con Bankia. Paga bien y paga a tiempo. Con lo cual ese banco nacido de un antiguo Bancaixa y ahora en manos de Las Caixa poco tiene que decir sobre Peter Lim y su bochornosa actuación al frente de nuestro Valencia CF.

SOLO LOS CIEGOS

Y francamente, si alguien no quiero ver o reconocer lo que está pasando en este club que hemos heredado incluso de nuestros abuelos es que se está negando a observar algo tan obvio como lo que está sucediendo. Ya no se trata de creer en este o aquel individuo. Se trata, simplemente, y tristemente también, de observar cómo nos están tomando el pelo y como están deshaciendo un club histórico que ahora solo da pena a los que lo miran con buenos ojos, que tampoco son un disparate.

Y NI NUEVO ESTADIO

Lo voy a volver a comentar ya que da la impresión de que la gente no me cree o prefiere engañarse un ratito más. En el contrato de venta a Peter Lim no figura en absoluto nada del campo nuevo. Y eso quiere decir que no lo tiene que hacer, o mejor dicho, no tiene la obligación, y si lo hiciera sería simplemente porque le da la gana, algo que a estas alturas ya todos reconocemos que es imposible.

UNAS PALABRITAS

Y sinceramente, me gustaría saber que piensan Amadeo Salvo y Aurelio Martínez del desaguisado en el que han convertido al Valencia. Ellos empujaron a Bankia a venderle a Peter Lim y no se cubrieron las espaldas para nada. Entregaron un club, el de nuestros amores, a un tipo que solo entiende de dinero y al que se la sopla nuestros amores. Y por eso creo que algo deberían decir Aurelio y Amadeo. Y ese algo tendría que ser rotundo y con alguna idea de salvación para este club que empieza un año repleto de dudas. Bueno, dudas exactamente no, pleno de realidades chungas sería más correcto decir.

