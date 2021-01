Cuando querer ganar los partidos ya no es suficiente

La realidad es evidente. Vamos a sufrir y vamos a sufrir mucho. El Valencia CF plantea los partidos con entrega e ilusión por ganar, pero para ganar además tienes que tener un poquito de calidad en todas tus líneas. Y pasó lo de siempre. Una defensa muy floja dio el tanto inicial del Cádiz, luego un centro del campo espeso no encontró el camino para crear ocasiones y por último la delantera blanquinegra fue tapada con rotundidad por la defensa andaluza.

El gol de Maxi

Tengo que se franco y reconocer que el Valencia CF puso en apuros al meta rival en una sola ocasión. Y sí, esa ocasión fue el gol del empate, ese tanto de Maxi a centro de Gayà que evitó la derrota, pero eso es muy poco para un equipo que se llama Valencia y que juega con unos mimbres vergonzosos gracias a las indecentes decisiones de su máximo accionista.

Empate final

Al fin y al cabo, por lo que vimos, el Valencia logró arrancar un puntito al Cádiz en Mestalla y eso ya es mucho decir. El cuadro de Álvaro Cervera planteó bien el partido y solo fue superado por el ansia de los jugadores del Valencia más que por el acierto, fundamentalmente porque no tiene argumentos para poner en jaque a las defensas rivales.

A sufrir

Me queda clara una cosa que cada vez me empuja a ser un poquito más pesimista. El Valencia se toma los partidos en serio, trabaja para ganarlos, no es una cuestión de dejadez ni actitud, pero no consigue ganar ninguno. El Cádiz casi se lleva los tres puntos y hoy lo que tenemos que hacer es preocuparnos por el futuro de este equipo. Y ojo, si este empate provoca que venga Míchel ya pueden sacarse el abono para jugar en Segunda. Todo una lástima.

