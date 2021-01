Y cero goles en contra

Parecía complicado. Todos los veíamos complicado. Pero el Valencia CF, de nuevo, tiró de ganas de agradar y se llevó el partido en Valladolid gracias a un extraordinario zambombazo de Carlos Soler y a una excelente defensa que logró que el equipo rival no hiciera ninguno de esos goles tan píticos en contra del Valencia. La victoria de ayer, sin no ser nada del otro mundo, sí que catapulta a este equipo a creer en sus condiciones y en mirar la tabla hacia arriba.



Era crucial



Y lo cierto es que era un duelo crucial para el Valencia CF. Una derrota te hubiera supuesto una crisis descomunal pero los jugadores del Valencia CF volvieron a tirar de casta, plantearon un partido bien disputado y todo quedó resuelto con un zambombazo de Soler que se tragó el portero local. Luego hubo más, otro tanto mal anulado al Valencia y un poste final del Valladolid en el último segundo que no hubiera hecho justicia.



Meritoria



Yo me alegro por Javi Gracia, por la continuidad de Gracia, y me alegro un poquito más por los propios jugadores que sí, que son justitos en cuanto a calidad, pero que no dudas en disputar a muerte cada partido. La victoria, al margen de merecida, sirve para calmar los ánimos por esta tierra valenciana y si me apuran sirve para aplaudir a estos jugadores que con su nivel sí que están comprometidos para la causa.

Merecida victoria



Y hablemos del partido y hablemos, por poner un solo ejemplo del portero Jaume. ¿Hizo muchas paradas? Pues no, la verdad, casi ninguna, y eso significa que el dominio del balón y la justicia del resultado final sí fue justo con este Valencia CF peleón. No somos la quinta esencia del buen y gran juego del fútbol, pero sí que tenemos la ambición y ganas de agradar en todos los partidos. Ayer lo hicieron francamente bien y eso merece mi aplauso...que no es mucho, pero sí que es un reconocimiento a su trabajo.



Más opiniones de Vicente Bau.