Un abrazo final que define bien a este Valencia

Cada cual que piense lo que le dé la gana, pero yo sigo masticando esos tres puntos cosechados en Valladolid y me quedo con la imagen de esa piña de futbolistas del Valencia CF abrazados al final del partido lo que implica el tremendo interés que tenían todos los jugadores en ganar este partido, que era mucho más que ganar porque ya hacía bastante tiempo de aquella última victoria y la situación se había puesto muy complicada.

Todos juntos



Y ese abrazo final de todo el equipo me incluye a mi también. Existe una realidad innegable que veo partido tras partido y que de alguna forma me entresaca una sonrisa y me acerca a este grupo de jugadores. Miren, tenemos un equipo justito, destrozado este pasado verano por Peter Lim en su afán de ahorrar dinero vendiendo o regalando -así, por cierto, no se gana dinero- a un montón de jugadores que eran la base de este Valencia CF. Aquí se han quedado los jugadores justitos y hemos traído un entrenador al que hemos engañado con malas artes y al que no le dejamos marcharse tras no cumplir con lo que le habíamos prometido. Y sí, parece tonto pero yo por todo eso me alegro por los jugadores y también por este entrenador, que es posible que no sea el mejor entrenador del mundo, pero piensen en Neville o Ayestarán y así quizá valoremos bien el trabajo a contracorriente que está realizando este técnico. A Javi Gracia le caen tremendas críticas por su trabajo, pero muy pocos aficionados del Valencia CF valoran de verdad su trabajo ni se paran a pensar que antes que él los destinos de nuestro club pasaron por manos de gente como los mencionados Ayestarán o Neville, con la bendición del máximo accionista. Me pone muy triste pensar en lo que podría pasar ahora si al final Peter Lim decide tirarlo a la calle. Me quedo sin dudarlo con Gracia.

Y ahora la Copa



Después de esta alegría de la Liga en Valladolid llega la Copa este domingo para un Valencia CF que se las tiene que ver con el Alcorcón, lógicamente en su propia casa, y yo les voy a ser sincero sobre este partido. Es cierto, e indudable, que el favorito sobre el papel es nuestro Valencia. Ahora bien, una cosa es ser el favorito y otra pasar de ronda dando una alegría a la afición pero restando potencial a una escuadra que ya de por sí es bastante justita en cuanto a efectivos, aunque no lo es en cuanto a compañerismo, trabajo e ilusión por sacar los partidos adelante. ¿Si yo me dejaría ganar por el Alcorcón? Pues en el fondo debo reconocer tengo serias dudas. Al Valencia CF siempre le ha atraído un disparate la Copa del Rey, de hecho sigue siendo el último campeón reconocido, pero en estos instantes dudo mucho que seamos capaces de optar al título y un desgaste de fuerzas físicas nos vendrá francamente mal para seguir escalando posiciones.



