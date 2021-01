Todos unidos pero todos muy concentrados

Esa fusión de todos los jugadores tras ganar al Valladolid tiene mucho de simbólico pero sobre todo debe servir para marcar un camino de futuro para este endeble Valencia CF, que necesita creer en sí mismo y creer que pueden ganar cualquier partido que se les presente como así lo hicieron el domingo en la gélida Pucela. Este equipo, reducido en potencial y en calidad gracias a la mano oscura de Peter Lim, es bastante mejor de lo que ha demostrado hasta este momento. Por eso la victoria en Valladolid debe servir como un canto de alegría y de convicción para que esta plantilla crea en sus posibilidades y cambie el rumbo de una temporada que empezaba a pintar muy mal, para qué engañarnos.



Y ahora, Osasuna



Y no es que esté todo solucionado con esa victoria, aunque lógicamente las cosas se ve de otra manera desde los tres puntos y con la perspectiva de dos partidos ganados gracias a la fuerza del grupo encabezado por sus capitanes. Ahora viene de nuevo la Copa, además en domingo, algo que no es nada habitual, pero el próximo partido del Valencia CF en la Liga va a ser contra un conjunto complicado pero que está en posición de descenso y que tiene la dudosa virtud de hacer poquitos goles, más o menos como el Valladolid. Y es por ahí por donde el Valencia debe continuar con ese registro que a mi no se me olvida, es decir, no encajar ningún gol. Ahora mismo es para este equipo la mayor garantía de éxito en cualquier partido, que Jaume Doménech apenas tenga que intervenir.





Algo parecido



Y yo en el próximo partido de Liga espero un Valencia CF parecido a ese que hizo la piña después de ganar por fin un partido fuera de Mestalla. Y dentro. Esa piña no solo fue alegría por el triunfo conseguido, que también. En el fondo es la imagen de un equipo que, cuando todos empezábamos a dudar ya de que fueran capaces de darle la vuelta a esta situación, quiere creer de nuevo en sus posibilidades y empezar a convencerse que es mucho más equipo de lo que hasta hora está demostrando.



Confío en Gracia



El técnico del Valencia CF es el mismo que fue engañado por quien nunca debería ostentar la presidencia del club, y que además pinta poco porque aquí manda exclusivamente Peter Lim. Digo que Gracia tiene el apoyo de los jugadores y ese dato es fundamental para que el Valencia CF empiece a escalar posiciones, ellos son en realidad los que han ratificado al entrenador en el banquillo de Mestalla, no lo duden. Yo sí creo en Javi Gracia -lo contrario que Gauden Villas, según parece- y este entrenador engañado por el club al que pertenece se ha visto reforzado por sus jugadores en un momento difícil. Ese dato es vital para que el Valencia comience, ya en serio, a carburar en esta complicada temporada y a alejarse de esos puestos de peligro que todavía tiene muy cerca.



