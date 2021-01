Yo me la juego por el gran trabajo de Racic

Es un tipo especial. Alto, desgarbado, con carácter y mando, la verdad es que la presencia de Uros Racic en el Valencia CF está empezando a ser mucho más que una oportunidad casual y se está transformando en un visto y no visto en un jugador fundamental para el equipo. Y lo curioso del caso es que Racic está en una escuadra de gente muy joven, -él de hecho solo tiene 22 años- donde todos tiran del carro pese a que se notan graves carencias de madurez. Y en esas estamos, y en esas hemos recuperado casi sin querer a Uros Racic para convertirse en estos momentos en un futbolista fundamental para el Valencia. El serbio ocupa campo, da estabilidad al equipo, cuando se acerca al área contraria -cosa que le gusta mucho- en cuanto puede suelta un latigazo para intentar marcar gol en la meta contraria y su posición sobre el terreno de juego, unido a su colosal presencia, da estabilidad a un equipo que precisamente necesitaba de eso. Mil chavales por el campo y el gigante Uros Racic repartiendo conocimiento siendo también un chaval.



Hay que cuidarse



Solo tengo un apunte para el serbio que espero que se tome a bien y que rectifique en algunos aspectos de su vida. Racic es joven, alto, guapete y le gusta divertirse como a cualquier persona de su edad. Pero en su caso, siendo un jugador del Valencia CF que encima vive muy lejos de donde ha nacido, cuidarse es fundamental para rendir bien sobre el terreno de juego. Racic es joven y muy fuerte, pero todavía puede serlo más si se lo propone para dar al Valencia todo lo que necesita y que ya está dando. Un poco de control, para Racic o para cualquiera, es fundamental de cara al futuro. Y ojo, que los futbolistas, desde los años 20, han salido y ligado a todas horas y en todas las épocas. Por eso espero que no se mosquee y acepte el consejo con naturalidad. Como futbolista me gusta un disparate. Y si se cuida lo podemos tener aquí muchos años a pleno rendimiento. En resumen, yo me rindo ante el serbio, un jugador con un potencial francamente tremendo.

Y lo de los fichajes



Me encantaría equivocarme y no tener ninguna razón en todo esto que les voy a contar y que en el fondo ya lo escribí hace aproximadamente un mes. Los fichajes del Valencia, los ansiados fichajes de invierno de Peter Lim para darle más lustre a la actual plantilla del Valencia, brillan por su ausencia. Repito lo dicho. Ojalá no tenga yo razón y el Valencia CF nos sorprenda con alguna incorporación inmediata, pero no lo veo y no lo creo. Para fichar, si eso es en verdad lo que quieres que lo dudo y mucho, hace falta gastarse la pasta de alguna manera. O fichas pagando u obtienes algún cedido gratis pero al que tienes que pagar su ficha. En resumen, gastas sí o sí. Y eso tan simple, a estas alturas de la temporada, yo lo veo francamente imposible y del todo no programado. Nadie regala nada, menos el Valencia del pasado verano.



