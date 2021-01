Un jueves en que nos jugamos muchas cosas

Hoy es el día. Y tiene que ser un jueves de esos en que casi sin venir a cuento juega el Valencia CF un partido de la Liga, no nos confundamos porque esta vez no es la Copa, y un partido en el que el Valencia se juega de alguna forma su futuro en la competición. Es una victoria innegociable, necesaria para confiar en que esta plantilla tan limitada puede acabar firmando una temporada cuanto menos correcta, sin la ansiedad de sufrir una semana tras otra por el hecho de que el Valencia CF pueda tener problemas para mantener la categoría. Lo de los teóricos fichajes lo dejamos para otra ocasión, que con Peter Lim ya nos podemos hacer una idea de qué es lo que nos aguarda. Yo pienso solo en la plantilla actual, joven e inexperta, pero que está demostrando tener un corazón tremendo. Y confío plenamente en que ellos van a ser capaces de ofrecer un buen partido y una victoria contra Osasuna. Un equipo también pasional que llega a Mestalla en una situación muy complicada para darlo todo por puntuar.

Tres victorias



El Valencia CF, gracias a haber conseguido esos tres triunfos consecutivos, se presenta en el duelo con la moral mucho más arriba pero, ojo, sabiendo que no va a tener enfrente un rival débil como el Alcorcón. Las tres victorias seguidas invitan al optimismo, pero Osasuna es un rival trabajado, complicado y difícil. El equipo de Javi Gracia tiene el factor campo a su favor aunque a estas alturas no se sabe si eso es bueno o solo regular. De hecho el Valencia, aunque ha ganado tres partidos fuera, sigue sin hacerlo en casa desde hace más de dos meses y hace solo dos semanas no pudo con el Cádiz. Romper esa dinámica en casa es necesario.





Más que tres puntos



Es un tópico del fútbol pero nuestro equipo se juega mucho más que los tres puntos en litigio. Una victoria, que sería la cuarta, supondría una inyección de moral para los jugadores, la necesitan para comprobar que su esfuerzo y compromiso está devolviendo al equipo al buen camino. Un equipo que trata de reordenarse contra el caos que han creado entre propietario y presidente necesita el estímulo de verse competitivo en los partidos y cada vez más arriba en la clasificación.



Toca centarse



Para eso, estos jugadores ya saben lo que hay, no hay otra manera de ganar sea contra el equipo que sea que saliendo concentrados desde el minuto uno, ser intensos y no bajar la guardia hasta el noventa. Gracia ha recuperado a casi todos sus futbolistas y eso se tiene que notar, con Racic, con Soler, con Paulista, con Gayà, con Guedes, con Maxi... Son once contra once pero ya quisiera el entrenador de Osasuna cambiar su once por nuestro once, además él sí que viene con bajas importantes sobre todo en la defensa. Es jueves, un día seguramente gris, uno más de esta lamentable pandemia, pero todo lo que no sea tropezar ante Osasuna lo convertirá en un buen día para

el Valencia CF. No sé si Peter Lim, allá en Singapur, estará de madrugada pegado al televisor para ver a su equipo. Y decidir si hay que fichar o no.



