Y pasó lo que todos esperábamos

El resultado lo podíamos haber escrito días atrás y nos habríamos equivocado poco. Que iba a perder el Valencia CF en casa de un líder tan sólido como el Atlético de Madrid era algo de cajón. Los de Gracia, eso sí, jugaron una primera parte más que decente con los futbolistas que hay, pero con eso no es suficiente para luchar contra los grandes de esta Liga. Este Valencia peligra seriamente no porque haya perdido con el Atlético, que es algo que puede pasar y de hecho sabíamos que iba a pasar, sino porque compite claramente en inferioridad, sin los recambios necesarios para plantear batalla. Poco equipo, poco fútbol y una sensación de pena al ver como un equipo clásico se desmorona.



Lo pensado



Y da rabia después de observar como este Valencia planteó una primera parte francamente interesante. Marcó Racic un golazo, nos comimos el del empate, pero pese a todo se puede decir que el equipo jugó bien y con criterio esos primeros 45 minutos en que le faltó poco para irse por delante. Pero los partidos duran noventa minutos y para ganarle al líder en su casa hay que mantener todo eso hasta el final. Y no fue así, la segunda parte fue la esperada, fracaso absoluto de un equipo en estos momentos menor y al final victoria hasta cómoda del Atlético, un equipo y un club que sí sabe lo que hace y tiene jugadores para hacerlo.



El gol de Racic



Les voy a ser franco. Del partido del Valencia CF me quedo con el regusto amargo del golazo de Racic, para mí, sin duda, un jugador que ahora mismo es el mejor del equipo. En otras circunstancias el equipo habría sabido defender la ventaja y poner en apuros al rival, pero a día de hoy el Valencia no tiene suficientes jugadores para competir a ese nivel. No es que no supo defender la ventaja, es que apenas volvió a crear peligro de verdad ante la portería de Oblak. Es, al final de la cuenta, un balance demasiado pobre para lo que debería ser el Valencia.





Me sobra Guedes



Ya lo dije el otro día. Si Peter Lim sigue empeñado en hacer del Valencia CF un equipo de medio pelo, debería plantearse vender ya a Guedes a algún equipo que ande despistado. El portugués no da una cuando juega y hasta ha conseguido hacer de Cheryshev un titular indiscutible. A ver Gracia como se las arregla porque ahora mismo el portugués es un jugador que resta más que otra cosa. Y es de los más caros de la plantilla.



Más opiniones de Vicente Bau.