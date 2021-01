Una media parte para tomar como ejemplo

Voy a ser absolutamente sincero y a enjuiciar el fútbol del Valencia CF desde una posición objetiva, pero con ciertos toques positivos. Igual nadie me comprende así de entrada, pero una vez lo explique espero que muchos de ustedes me den la razón y de la forma que puedan apoyen a este grupo humilde de jugadores que se están dejando la piel en cada partido, pero al que los resultados no están acompañando para nada.

Ese primer tiempo

Y el ejemplo que les voy a poner es muy claro y dice mucho del potencial que este equipo está a tiempo de sacar todavía. La primera parte que jugamos en Madrid, que jugamos en casa del líder de la Liga y con una plantilla más bien escasa, fue francamente digna de aplaudir y a la vez deberíamos tomarla todos como ejemplo de lo que sí es capaz de hacer este equipo. Miren, el Atlético es un claro candidato para ganar la Liga, pero a ese candidato se lo pusimos francamente difícil en los primeros 45 minutos en su propio campo. Y eso invita a una reflexión clara y concreta, e invita todavía más a creer en el potencial que esconde este equipo y que no representa para nada el mal puesto que ocupa en la tabla. Lo digo claro. Si el Valencia juega partidos enteros con la misma calidad que demostró en esa primera parte contra el Atlético tendremos la salvación asegurada y la tranquilidad también. A los jugadores, para motivarles, les diría que Peter Lim prefiere que pierdan y de esta forma conseguiríamos que salieran todavía más concentrados a los partidos, no en una sola parte.

En contra de Lim

Obviamente sigo un poco cojo -la cura me dicen que va bien, pero es muy lenta- y por eso no pude coger el coche para unirme a esa manifestación en contra de Meriton y de Peter Lim. Tienen todo mi apoyo. En estos tiempos tan difíciles para todos cobra todavía más importancia que el personal se una y muestre de una forma notoria y ojo, muy bien educada, que están hasta las narices de Meriton y Peter Lim. Yo les aplaudo por valientes y sinceros. Y les pido disculpas por no haber podido estar con ellos. Yo, imagino que igual que todo ustedes, lo que quiero es un Valencia CF como siempre ha sido, con sus líos y discusiones, pero siempre luchando por los puestos altos de la tabla y demostrando al mundo que jugar en el viejo coliseo de Mestalla es muy duro y difícil para cualquiera. Soy del Valencia, me he criado con el Valencia, y quiero seguir sintiendo orgullo por este equipo. Un 10 a la manifestación de la gente. Mi aplauso.

