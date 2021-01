El Valencia cumple en la Copa y hace el ridículo

No le demos más vueltas. El Valencia CF sacó en Sevilla un equipo para tirar rápido la Copa del Rey y ese equipo cumplió con todo lo previsto, porque ya en la primera parte quedó todo escenificado. Un Valencia secundario, que en el fondo casi todo el equipo es secundario pero ayer hasta un poquito más, cumplió a la perfección con la idea de Javi Gracia y tiró la Copa ante un rival que ya casi no es ni rival, de la diferencia abismal que existe entre ambas plantillas. Diferencia que va a más, ellos siguen fichando, nosotros no.





Poco que decir



Me queda poco por comentar de este partido sin vida y sin alma. El Sevilla hizo lo que le dio la gana y tuvo a bien hacerlo prontito para que no sufriera nadie. Los de Gracia demostraron que no están para estos compromisos y además por la vía rápida. Todo quedó liquidado en una primera parte donde jugó un equipo cuajado contra otro elemental, y este cayó clara y contundentemente.





Y ahora el Elche



Paso de la Copa y a Gracia le ha pasado lo mismo, incluso me atrevería a decir que me leyó antes del partido y me hizo¡ caso, por eso sacó un equipo tan pobre en recursos como el que vimos Lo que importa ahora, y ya era más importante que la Copa antes de jugar contra el Sevilla, es pensar en el Elche y concentrarse a lo bestia para sacar esos tres puntos vitales.



Olvídense

Y ese es el tema, el Elche, lo de ayer era solo un mini entrenamiento en Sevilla con la única condición da que ganara con toda justicia el Sevilla y a ser posible que lo hiciera pronto, para dejarnos de chorradas y de sueños absurdos y para que nos demos cuenta de que tenemos un equipo muy justito, plagado de jóvenes y suplentes que fueron los que jugaron en el Pizjuán. El Sevilla ya no es un enemigo del Valencia CF. Estamos a años luz en todo. Gracias a Peter Lim.



