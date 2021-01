Un partido para no hundirse en la miseria

Es un partido que si lo valoráramos desde la distancia, desde la historia de nuestro querido fútbol patrio, no tiene apenas color o mejor dicho apestaría a una apuesta casi segura por el triunfo del Valencia CF. Ahora bien, en estos tiempos actuales todo ha cambiado a velocidad de vértigo para un Valencia que ha pasado de ser un equipo orgulloso y peleón a convertirse en una cobaya de laboratorio para Peter Lim, que está logrando deshacer todo lo que ya habíamos andado. Así las cosas, para tranquilidad de los seguidores que sufren en sus carnes tanto deterioro de la entidad, yo rogaría por una contundente victoria que sirva para alejarse de los puestos de descenso y, de alguna forma, para dar unas gotas de ilusión a la sufrida afición. O quizá sea mejor decir que lo suyo sería que el Valencia deje atrás cuanto antes ese olor a descenso francamente difícil de asimilar.



Los jugadores

Salga quién salga se la estará jugando el equipo y de alguna forma también Javi Gracia pensando en su futuro. Doy por sentado que al entrenador no le disgustaría demasiado que lo tiraran, pero esa es una mala solución para el Valencia y no arreglaría el desastre actual. No, no vale perder y esperar a que Gracia haga las maletas. En absoluto. Los jugadores del Valencia, los que sean, los que salgan a la cancha contra el Elche desde el minuto uno, lo que tienen que pensar es en el nombre del escudo que llevan bordado en su camiseta y dejarse la piel defendiéndolo los noventa minutos de juego que dure este encuentro. Lo de Gracia es aparte. Sí sospecho lo que piensa el entrenador en estos momentos y no es otra cosa que verse liquidado del Valencia y puesto de patitas en la calle... y sin tener que pagar él mismo una millonada por eso. No. Lo de Javi Gracia en el fondo es secundario. Aquí lo importante y vital es transmitir a los jugadores todo el apoyo y todo el cariño del mundo para que no se hundan en la miseria y peleen por salvar una temporada que huele mal casi desde un principio, pero que solo ellos con su fútbol pueden remediar ganando así de entrada a un equipo como el Elche que no es nada del otro mundo, pero al que sí respetamos con cariño como equipo de fútbol de esta nuestra maltrecha Comunitat.

