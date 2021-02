Cuando te alegras mucho de haberte equivocado

El fútbol tiene cosas así de impredecibles. De pronto piensas -y escribes- que este equipo está casi abandonado del todo y que no va a fichar a nadie en este mercado invernal. Y, de golpe y porrazo, de forma inexplicable para mí, va el Valencia CF y anuncia un montón de jugadores que ya se han incorporado a la disciplina del club y que responden, más o menos, a la idea de reforzar el equipo con un nombre nuevo por puesto con futbolistas que ya tienen cierta experiencia, de esos que necesita este equipo de forma urgente. Y me encanta no haber estado acertado y que sí se hayan producido altas en la plantilla del Valencia CF. Al fin y al cabo, lo que ha sido malo para mí como periodista en el fondo es bueno para el Valencia CF y más bueno todavía para reforzar una plantilla que necesitaba como el llover la incorporación de gente nueva. La clasificación no engaña.

A por el Athletic



Más allá de los nombres, valoro el hecho de que los refuerzos son jugadores que vienen de competir, seguramente en buen estado de forma para incorporarse de inmediato a la disciplina del equipo, era algo necesario y mucho más si echamos un vistazo al calendario que tiene por delante el Valencia CF y sobre todo a ese primer partido que nos aguarda este fin de semana. Da la casualidad que el rival de turno el domingo no va a ser otro que ese Athletic Club que parece que ha despertado de su sueño profundo con la reciente llegada de Marcelino, será precisamente Marcelino el que ponga a prueba a este nuevo Valencia con varios fichajes que se suman a la causa y que, si no ocurre nada extraño, estarán ya a disposición de Javi Gracia. El partido tiene todo el morbo del mundo y será interesante la foto de los dos entrenadores en los banquillos. Un Gracia casi obligado a seguir en el Valencia CF y un Marcelino despedido por Peter Lim de manera francamente grotesca y poco recomendable para cualquier club del mundo. Sobre Marcelino poco más se puede añadir, queda el recuerdo de esa Copa del Rey gloriosa y las dos clasificaciones para la Champions seguidas, objetivo inalcanzable hoy en día. De Gracia, desearle toda la suerte del mundo si sigue al frente del equipo, lo que querrá decir que con los refuerzos de invierno ha mejorado los resultados. El partido se las trae y los pronósticos finales también.





Alegre por mi derrota



Miren, les aseguro que soy un tipo muy sincero escribiendo y que a mí la realidad de haber metido la pata esperando y anunciando que no habría ningún fichaje en el fondo me entusiasma y me encanta. Los nuevos jugadores serán como serán, pero lo importante en estos momentos es que existen, cosa que en el fondo todos dudábamos. Y esa realidad debe alegrar a todo aquel que se sienta valencianista y que tuviera la moral por los suelos. Ahora es labor de Gracia sacar partido a estas nuevas incorporaciones y casi de forma inmediata. El equipo lo necesitaba y en esta ocasión parece que Peter Lim ha cumplido lo prometido.



