Cuando Paterna está en plena ebullición

El fútbol siempre esconde misterios en su interior lo que provoca que lo que pensemos ayer no valga para hoy y viceversa. Y en este caso, con el mercado invernal ya cerrado, nos damos todos cuenta de lo complicado que está el mundo del deporte y de lo complicado que resulta enriquecer tu plantilla sin la obligación que eso invitaría a pensar en una ruina asegurada. Y bien, el Valencia CF, contra todo pronóstico o al menos contra cualquier pronóstico mío, es el equipo que de alguna forma más se ha reforzado en este plazo invernal y esperemos que eso se note de inmediato en el rendimiento del equipo y la mejor prueba la vamos a tener este fin de semana contra el Athletic Club en un partido que va a resultar apasionante.

Gracia contra un Marcelino que sigue escocido por como salió del Valencia y un Gracia, escocido también desde sus orígenes, ahora no puede quejarse ya que el propietario ha realizado un esfuerzo y ha enriquecido la plantilla justo cuando va a jugar contra el equipo de Marcelino, pero lo ha realizado reforzando cada puesto del conjunto valenciano, y así, a priori, debemos pensar que este medida es buenísima para un Valencia que comenzaba a desangrarse.

Y les aseguro que estoy esperando que comience el partido y me pongo nervioso pensando que el Valencia va a resucitar en tiempo récord. Un triunfo ante los de Marcelino con los nuevos sobre el terreno de juego sería un empujón a la moral blanquinegra francamente difícil de asimilar en tiempo tan reducido. Pero así está la cosa. Movida y con recibimientos en Paterna y a la vez una plantilla que de pronto sí parece que le importe al dueño del equipo. La movida especial y para mi inesperada. Y solo puedo asegurar una cosa: me gusta el paso adelante que ha pegado el Valencia. Un paso vital e importante que se debe notar a las primera de cambio.





Y a salir del pozo

Lo decía ayer Carlos Bosch en la contraportada de este diario y yo no puedo estar más de acuerdo con él. En estos momentos el único y vital objetivo consiste en reaccionar y salir de pozo por culpa de media depresión que estaba afectando a todos los órganos de este Valencia herido en su normalidad. Pero ha llegado el momento de reaccionar y de demostrar sobre un terreno de juego que todos estos cambios que ha protagonizado el Valencia son para bien, para reforzar al equipo y para darle más fuerza para competir en el calendario que tiene por delante. Ya no quiero milagros en plan a lo bestia y me conformo con hacer una Liga competitiva y racional que no nos obligue a bajar a Segunda.

Pienso que con todas las incorporaciones que ha realizado el Valencia la continuidad en Primera está asegurada y eso es lo primordial e importante. ¿Y después de todo esto? Pues oigan, vivamos el presente que ya es suficiente.



