A Marcelino tenemos que darle un mal café

El domingo es la gran cita par este nuevo Valencia, que por las pruebas realizadas hasta la fecha no sabemos si vamos ver un nuevo Valencia desde el principio o si nuestro entrenador va a salir en el nuevo estadio del Athletic con un equipo que ya todos conocemos y que no nos está ofreciendo buenos resultados. Gracia tiene la palabra y a tenor de lo viso en los últimos entrenamientos, así de entrada, no parece dispuesto a formar en el once titular a ninguno de los tres fichados en este mercado invernal. ¿Significa que no cuentan para el entrenador del Valencia? No, no se equivoquen. Significa, eso sí, que el entrenador les está dando algo de tiempo para que los tres se empapen de valencianismo y se empapen también de como actúan sus nuevos compañeros de grupo. Ahora bien, con todas las cábalas tiradas, lo importante de verdad es ver en acción a un equipo reforzado en este mercado invernal y con una mentalidad que debe ser distinta sobre un terreno de juego que domina uno de los equipos más en forma en el momento actual, con Marcelino en el banquillo, pero a todos los equipos metidos en mil batallas casi diarias en algún momento les llega un bajón tanto físico como de moral por el cansancio acumulado. Para el Athletic, uno de los equipos de moda en estos momentos en el fútbol español desde la llegada del exvalencianista Marcelino a su banquillo este partido contra el Valencia es ideal para que aflojen un poco en la intensidad que están mostrando y eso lo debe aprovechar el Valencia dando un golpe de efecto en el nuevo San Mamés, que de alguna forma ya está pensando en las semifinales de la Copa del Rey sorteada ayer y que enfrentará al conjunto rojiblanco nada más y nada menos que contra ese sorprendente Levante UD.



Confío en los nuestros

Y les voy a ser franco, yo por primera vez confío ciegamente en el equipo del Valencia y espero una reacción inmediata en su forma de jugar y de actuar en este partido que tendrá lugar mañana justo después de comer en el mítico estadio del nuevo San Mamés. El Valencia, si lo pensamos bien, figura como víctima propiciatoria de un equipo que desde la llegada de Marcelino lo está haciendo todo de cine y que en algún momento tiene que llegarles un bajón, o una presunta falta de interés por ganar un partido, y eso sería lo ideal que pasara coincidiendo con la visita de este Valencia que no sabemos muy bien cual es su nuevo potencial, pero lo que si que tenemos claro es que existen nuevos fichajes y que estos jueguen de inicio o no, sí que les van a poner las pilas al resto de componentes de la plantilla.

