Maxi se comerá una Oliva para motivarse

De uruguayo a uruguayo. Llega un uruguayo con ganas de comerse el mundo y aquí le dio la bienvenida -entre otros muchos jugadores- un paisano de él, que ya estaba medio aburrido por las pocas ocasiones que se generan y por el extraño comportamiento en este Liga tan competitiva. Bueno, lo de extraño comportamiento mejor lo definimos de otra forma. Cuando a un equipo le cuesta un disparate llegar cerca del área rival, el teórico delantero centro u hombre gol del equipo, sufre en sus carnes una especie de depresión que se traslada de alguna forma sobre el terreno de juego y que apunta a cierta pasividad de ese hombre gol y a cierto desconsuelo por su escasa participación con el equipo y en consecuencia por su escaso número de goles. Ahora bien, el fichaje, de un paisano de Maxi Gómez, un paisano en cuanto a su procedencia uruguaya, debe servir para que nuestro delantero centro se infle de pasión y explote sobre el terreno de juego.

Oliva, que así se llama el nuevo valencianista, es un tipo aguerrido que defiende mejor que ataca, pero que si le das la opción es capaz de pegarle un susto a cualquiera. Con Oliva en la plantilla gana muchos enteros este equipo. Primero porque estamos hablando de un jugador ya hecho y con buen semblante, como nos descubrió Gonzalo de los Santos, en su última intervención en nuestra tele en compañía de Carlos Bosch. Se refirió a él como un jugador potente, con un gran despliegue físico y con posibilidad de llegada al área contraria. Y a todo eso debemos unirle el empujón que representa para Maxi Gómez tener en el mismo equipo a un paisano de esos que en Uruguay son paisanos- paisanos y quieras que no esa alegría se transmite con carácter positivo por el terreno de juego.



Un toque de alegría



Debo decir, pensando en todos aquellos que solo ven problemas por todos lados y que no aprecian el esfuerzo que he realizado el Valencia -un esfuerzo que sí debo confesar que a mi mismo me ha sorprendido por la contundencia y rapidez: de Peter Lim confieso que no esperaba nada parecido- y todo lo que está pasando debo confesar que en el fondo es un toque de alegría para una afición que estaba abandonada y casi aislada por el máximo accionista. Ojo, que yo no quiero a Peter Lim y lo digo públicamente. Pero una cosa es no quererle e incluso despreciar al máximo accionista y otra muy distinta es ocultar algo que sí merece nuestro aplauso aunque sea directamente hacia a él mismo.



