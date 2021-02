Un puntito fruto de la mala suerte en el gol del Athlétic. El Valencia CF jugó a rachas y se debía imponer a un equipo diezmado por todos los esfuerzos realizados últimamente. Pocas jugadas de peligro en ambas áreas, pero destacar una mano de Jaume que hubiera supuesto el dos a cero para el Athletic y probablemente se hubiera finiquitado el partido. El Valencia reaccionó a esa jugada y logró el empate merecido en un remate de cabeza de Paulista tras un corner botado por Soler. Daba la impresión, dió la impresión, de que a partir de ese instante el Valencia cogía el mando del partido por moral y por estar el Athletic mucho más fatigado que el Valencia, pero no fue sí.

Al equipo se siguen faltando jugadores y algunos estilo Maxi parece que no están sobre el terreno de juego. Falta mordiente, falta ataque y sobran acciones defensivas que sonrojan por su escasa identidad. De cualquier forma lo bien cierto es que el Valencia no mereció perder y no perdió. Queda la duda, dado el cansancio del rival, de si podía haber realizado un esfuerzo mayor para intentar llevarse los tres puntos en litigio. El Valencia sí llegó descansado a este encuentro, pero ese descanso no propició un dominio claro y contundente del juego. El duelo fue equilibrado y eso debemos ponérselo a favor de un Athletic que no se arrugó pese al cansancio acumulado.

El Valencia, con algunos fichajes nuevos a los que no vimos casi ni un minuto, debe seguir escalando para alejarse de las malas posiciones de descenso con las que está tonteando toda la temporada. Un empate no es mucho, pero sí al fin y al cabo es un puntito que te da algo de vida de cara al futuro. Al Athletic de Marcelino parecía que nadie era capaz de plantarle cara y sin embargo el Valencia de un apocado Javi Gracia sí lo hizo. Esperemos que este empate sirva para coger confianza y huir de forma descarada de los puestos de descenso.



Más opiniones de Vicente Bau.