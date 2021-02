Espero mucho más del fútbol de Maxi

Es un tipo especial y fichado para ser más especial todavía. Es el jugador que cuando vino del Celta al Valencia todo nos quedamos felices y contentos por haber fichado a un jugador que tiene gol y que demuestra unas ganas de competir fuera de lo común. Y así llegó Maxi al Valencia y eso es lo que nos demostró al principio. Bien, dicho todo esto, yo no quiero pegar una bofetada periodística a Maxi, pero sí considero que debemos reaccionar y hacerle reaccionar para que recupere su tono vital de futbolista y para que se sume a este Valencia que está escalando posiciones poco a poco, pero que sí que está escalando, y para eso gente como Maxi ayudaría un disparate para que esta reacción se convierta en una realidad palpable que nos de cierta tranquilidad a todos lo valencianistas. A mí me gusta un montón Maxi, yo sí creo en el fútbol de Maxi y espero que el propio Maxi me demuestre con su buen juego que ha recuperado su buena actitud para competir con lucidez en cada partido que juegue.



Abrazo a Guillamón



Por cierto, en el último partido del Valencia CF vivimos una jugada que en sí es una desgracia, pero que en realidad lo que nos debe empujar es darle a Hugo Guillamón el empujón necesario para recargar su optimismo y su carácter competitivo. A mí Guillamón me gusta y reconozco que ha dado el salto al primer equipo así de golpe y porrazo, fundamentalmente ante la incapacidad de Lim y Murthy para cubrir al equipo con jugadores más expertos en determinadas tareas. Ahora bien, cometida la tropelía de nuestros dirigentes, yo rompo una lanza por Guillamón y le deseo toda la suerte del mundo. Tuvo ante el Athletic Club una mala suerte tremenda en la jugada que adelantó en el marcador al equipo vasco, pero eso solo es parte del fútbol canalla que un jugador que empieza hacerse lo puede encajar francamente regular, pero ahora, en este Valencia programado sin gastarse un duro, la presencia de Guillamón la debemos aplaudir en lugar de darle palos injustos. Guillamón juega muy bien el balón y poco a poco irá aprendiendo que un central debe ser más fuerte y contundente con los rivales. Pero no tengamos prisa. Démosle todo el apoyo del mundo y toda nuestra confianza. Marcarse un gol en propia meta le puede pasar a cualquiera. Y a Guillamón eso le debería servir para crecer más como futbolista. Yo le tengo un cariño tremendo. Y ojalá reaccione meritoriamente a una jugada como esa, tan tonta y absurda.



A la espera del Madrid

Me da igual lo último que ha realizado el Madrid. No me importa ni lo pienso comentar en este opinión Sí me importa el próximo partido que tiene contra el Valencia y me gustaría que en ese duelo saliera el mismo Valencia que le goleó en la primera vuelta, aunque con un golito a favor me conformo del todo. Es un partidazo. Disfrutémoslo.



