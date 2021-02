¿Salvará el árbitro la cabeza de Zidane?

Es curioso y llamativo el partido que aguarda al Valencia CF este próximo domingo en el campo de entrenamiento del Real Madrid. Y lo que me preocupa, para ser sinceros, es la labor que puede desempeñar el árbitro en este duelo. Vaya por delante que el Madrid no necesita casi ninguna ayuda para doblegar a un Valencia que anda en horas bajas. Ahora bien, existe un dato que no olvida ningún madridista ni ninguna persona que tenga que ver con la competición española y ese dato reside en los tres penaltis que le pitaron al Madrid en Mestalla y que sirvió para que el Valencia ganara el partido con toda comodidad. Fue una goleada espectacular y esa goleada, con tres penaltis en contra, no se olvida en Madrid y a mi me da cierto miedo que el árbitro encargado de dirigir ese choque -que tendrá lugar el día de los enamorados- pitara algún penaltito de esos tontos a favor de los blancos-blancos. Y todo se quedará en un triunfo del Madrid que obsesivamente toda la prensa española, que suele residir en su mayoría aplastante en Madrid, se callaría para siempre jamás para no perjudicar a los de Zidane, aunque en estros momentos el propio Zidane es el que está siendo cuestionado por su amado ser superior, digo de Florentino. De cualquier forma no se olviden de se penaltito en contra del Valencia que nos puede costar los tres puntos y así el árbitro metería al Madrid en la lucha por alcanzar al Atlético y de paso dejaría al Valencia rondando los puestos de descenso. Ojalá no pase y me equivoque a lo bestia y tenga que pedir disculpas por lo que estoy escribiendo. Pero sinceramente, me espero lo peor y eso en el fondo me da una rabia terrible. Ojalá me equivoque de todas todas y tenga luego que pedir disculpas. Pero eso, los de pedir disculpas, cuando juegas contra el Madrid en Madrid, suena casi a cachondeo.



Y dos reapariciones

Por cierto, para este partido, quitando de lado todos lo malos rollos que me produce, sí tengo que decir que tengo en la mente el rendimiento de dos jugadores del Valencia que estoy seguro que ante el Madrid van a recuperar su mejor versión y eso sería estupendo para el propio Valencia. Me refiero claro está a Gayà, que va a tener trabajo a lo bestia para frenar los ataques madridistas y me refiero a un Maxi que parece que esté medio aburrido, pero en partido como este despierta hasta al jugador mas desaparecido. Miren, el Valencia, con Gayà Maxi, o sin Gayà ni Maxi, se tiene que dejar todo en el campo para intentar lograr algo positivo en un duelo porque es francamente complicado. Puntuar en Madrid, aunque esta temporada está resultado algo asequible, siempre resulta complicado y casi una heroicidad. Y les digo lo de al principio. Jugamos once contra doce... ya que el arbitro sabe y conoce que un error contra el Madrid luego le pasa factura. Si se equivoca contra el Valencia no pasa nada de nada.

